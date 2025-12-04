رئیس هیئت پارلمانی لبنان در نشست کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اشغالگران شکست خواهند خورد، زیرا مردم که صاحبان اصلی سرزمین خود هستند، پیروز خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن فضل الله رئیس هیئت پارلمانی لبنان در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد، گفت: این نشست قرار بود شش ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل هجوم و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، عقب افتاد.

وی افزود: کاری که نتانیاهو کرد، نشان‌دهنده نقص حقوق بین‌الملل بود، زیرا اسراییل علیه کشوری که دارای حاکمیت ملی بود، اقدام تجاوزکارانه کرد؛ ما حاکمیت ایران ذیل رهبری آن را ستایش می‌کنیم و دفاع مشروع از خود و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی و رو‌به‌رو شدن با رژیم صهیونیستی را ستایش و یکبار دیگر این تجاوز را محکوم می‌کنیم.

رئیس هیئت پارلمانی لبنان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نیست و امروز ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان به منظور حمله مجدد فعال است، افزوذد: اما ما و مردم لبنان ایستاده‌ایم.

حسن فضل الله تاکید کرد: اشغالگران شکست خواهند خورد، زیرا مردم که صاحبان اصلی سرزمین خود هستند، پیروز خواهند شد.