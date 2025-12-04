\u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u0647 \u0628\u0627\u0628\u0627\u0631\u062d\u06cc\u0645\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0641\u0627\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a\u200c\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0646 (\u0633)\u060c \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u00ab\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u00bb \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0642\u0627\u0639 \u0645\u062a\u0628\u0631\u06a9\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n\u00a0