پخش زنده
امروز: -
آسمان استان تا روز شنبه قسمتی ابری تا ابری پیشبینی میشود که گاها با وزش باد ملایمی هم همراه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس هواشناسی گفت : آسمان استان تا روز شنبه قسمتی ابری تا ابری پیشبینی میشود که گاها با وزش باد ملایمی هم همراه خواهد شد.
روز جمعه آسمان استان غالبا ابری خواهد بود؛ ولی با این حال، طی این روزها بارشی برای استان پیشبینی نمیگردد.
از بعدازظهر روز یکشنبه با نفوذ یک موج به منطقه، شاهد افزایش ناپایداری در استان خواهیم بود که با افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد و بارش (شروع از اواخر وقت یکشنبه یا صبح دوشنبه) همراه خواهد شد.
در صورت عدم تغییر در الگوهای هواشناسی، میتوان پیشبینی کرد که فعالیت این سامانه تا پایان هفته آینده نیز ادامه داشته باشد؛ هرچند به نظر میرسد که بخش عمده بارش در استان زنجان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه رخ دهد.
دمای هوا طی روزهای آینده با شیب ملایمی روند افزایشی خواهد داشت.