ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۴۰۳ با حمایت از ۱۹۴۰ طرح پژوهشی، بیش از ۱۵۴ میلیارد ریال مشوق نقدی و آزمایشگاهی به محققان این حوزه اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو با هدف تقویت جریان پژوهش فناوری نانو در دانشگاهها، آییننامههای حمایت تشویقی از فعالیتهای پژوهشی شامل «حمایت از پایاننامههای فناوری نانو» و «حمایت از انتشار مقالات فناوری نانو» در نشریات منتخب را اجرا میکند.
در این آییننامهها به محققان مشمول حمایت، جایزه نقدی و اعتبار پژوهشی شبکه آزمایشگاهی کشور اختصاص داده میشود. بر این اساس در سال ۱۴۰۳ درمجموع از ۲۵۶۵ درخواست واصله برای در یافت حمایتهای تشویقی، تعداد ۱۹۴۰ درخواست بر اساس آییننامههای مذکور تأیید و مبالغ زیر به محققان فناوری نانو اختصاص داده شد:
حمایت نقدی: در مجموع ۱۰۵،۴۲۳،۲۵۰،۰۰۰ ریال برای ۲۵۴۱ محقق بدون تکرار مستقیما به شمارهحساب اعلامی آنها واریز شد.
اعتبار شبکه آزمایشگاهی کشور: در مجموع ۴۹،۳۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای ۸۸۳ محقق در سامانه شبکه آزمایشگاهی کشور اختصاص داده شد تا محققان بتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات این شبکه در راستای تحقیقات خود استفاده کنند.
در آییننامه حمایت از چاپ مقالات فناوری نانو در نشریات منتخب، تعدادی از نشریات با کیفیت با استفاده از شاخصهای مختلف علمسنجی و ناشران معتبر توسط ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو انتخاب شدهاند. در آخرین نسخه مجلات منتخب که مربوط به مقالات سال۲۰۲۵ است، ۱۷۳۸ نشریه معتبر توسط ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو انتخاب شدهاند.
این نشریات در ۱۷۵ حوزه موضوعی پایگاه Science of Web هســتند و ســعی شــده در تمامی حوزههای علوم و فناوری نانو، حداقل یک مجله وجود داشــته باشــد.
این نشریات بر اسـاس شاخصهای مذکور به پنج گروه تقسیم شــدهاند. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۹۲ مقاله در مجالت منتخب تأیید شده است که مبلغ حمایت آن در مجموع ۲۲،۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است..
همچنین در مجموع حدود ۱۲ میلیارد ریال اعتبار شبکه آزمایشگاهی به ۵۹۰ محقق اختصاص یافته و میانگین ضریب تأثیر مقالات حمایتشده ۷.۷۴ بوده است.