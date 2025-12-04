پخش زنده
همایش ملی پایداری و کارآمدی خانواده در اصفهان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه خاستگاه همایش پژوهشکده الهیات و خانواده است، گفت: هدف اصلی همایش، حل مسائل حوزه خانواده و ایجاد پیوند بین این مسائل با مباحث دینی است.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرسول احمدیان افزود: از۱۱۵مقاله ارسال شده، ۶۰ برگزیده و ۱۲مقاله شایسته تقدیر که در پنلهای تخصصی ارائه شد و ۳۶مقاله هم بصورت پوستر در دسترس پژوهشگران قرار میگیرد.
وی ادامه داد:این همایش با شش محور اصلی شامل فضیلتهای اخلاقی، فقه و حقوق، باورها و رفتارهای دینی، پویاییهای اجتماعی و فرهنگی، مشاوره و غنیسازی و حکمرانی پایداری و کارآمدی خانواده برگزار شد.