رئیس اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح گفت: عملیاتی را که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب عملیات تروریستی طراحی شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نطفه خفه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «فرهاد آریانفر» ناظر و ارزیاب رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵، در حاشیه برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رزمایش سهند نشان داد که در سطح راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان یک کنشگر قوی در مسائل منطقه ای و بین المللی نقشآفرینی میکند؛ همچنین نیروی زمینی سپاه که میزبان و مجری این رزمایش بود با استفاده از درسآموختههای محور مقاومت با طرحریزی عملیات مرکب و با شیوههای عملیاتی نو برای مقابله با عملیات تروریستی، این رزمایش را به نحو مطلوبی انجام داد.
امیر آریانفر افزود: کشورهای شرکتکننده در این رزمایش تجربیات خود در انجام عملیات مقابله با تروریسم و استفاده از تاکتیکهای نوین را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند؛ همچنین کشورهای عضو پیمان شانگهای تجربیات خود را در مقابله با تروریسم در میدان پیاده کردند و هماهنگی لازم در اجرای عملیات ضدتروریستی میان کشورهای شرکتکننده مشاهده شد.
رئیس اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: موضوع دیگری که دستاورد راهبردی برای جمهوری اسلامی داشت، این بود که کشورهای عضو با اشتراکگذاری اطلاعات خود در مقابله با رویدادهای چالشزا، یک همافزایی را برای مقابله با تروریسم ایجاد کردند.
وی در تشریح پیام این رزمایش برای کشورهای متخاصم، گفت: پیام این رزمایش برای کشورهای حامی تروریسم این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و سربلندی، ظرفیت مدیریت و مبارزه با عملیات تروریستی را دارند؛ همچنین عملیاتی را که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب عملیات تروریستی طراحی شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نطفه خفه خواهند کرد.
امیر آریانفر در پایان خاطرنشان کرد: کشورهای پیمان شانگهای در حال ارتقای ظرفیتهای خود برای مقابله با اقدامات تروریستی هستند که غربیها آن را طراحی میکنند؛ همچنین ظرفیتهای مقابله با تروریسم روز به روز در حال افزایش است تا جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری زیرساختهای مقابله با تروریسم، در مقابل تروریستها بایستد.