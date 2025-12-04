نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: برخورد قاطعانه و عادلانه دستگاه قضایی در صیانت ازحقوق فردی و عمومی ملجا و پناهگاه مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه د که در نشست هم اندیشی و هم افزایی مدیران دادگستری در ارومیه صحبت می‌کرد گفت : حل مسائل و مشکلات مردم از بالاترین عبادت‌های نزد خداوند است.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی دستگاه قضایی را یکی از مهمترین و حساس‌ترین نهادهای جامعه عنوان کرد و افزود: برای جلب رضایت خداوند و با نیت خالص برای مردم خدمت کنید و در راه الهی تلاش کنید چرا که این تلاش مجاهد است و موجب خوشنودی خدا خواهد شد.

وی در ادامه همچنین افزود : خوشبختانه زمینه‌ ای فراهم شده است که مردم امنیت را احساس می‌کنند و اگر در جایی ظلم می‌شود و یا هنجارشکنی به وجود آمد، ملجأیی هست که قاطعانه و بر اساس عدالت ورود می کند تا حقی پایمال نشود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در ادامه این نشست گفت: نظم و انظباط باید سرلوحه کار مدیران قضایی باشد و لزوم بهبود عملکرد‌های سیستمی و اهتمام ویژه به صلح و سازش حائز اهمیت است.

ناصر عتباتی با تاکید بر ضرورت وجود نظم و انضباط کاری در حوزه‌های قضایی اظهار کرد : در بی نظمی امکان رشد و پیشرفت حاصل نمی‌شود لذا مدیران قضایی به منظور پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف حتما باید نظم و انظباط را سرلوحه کار خود قرار دهند.



ناصر عتباتی همچنین روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی را ملزم به مدیریت امور حوزه قضایی خود به بهترین شکل ممکن نموده و اولویت امور را با کار‌های قضایی و امور دادگستری دانستند که می‌بایست به نحو احسن کار‌ها انجام شده و اصل بر ساختار و تشکیلات قضایی است که در هر حوزه قضایی می‌بایست مدیریت شود.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر پیگیری موضوع پروژه‌های مصوب در حوزه‌های قضایی استان گفت: روسای حوزه‌های قضایی موضوع پروژه‌ها رو جدی گرفته و با رعایت دقت، سرعت، نظم و صرفه جویی، کار را با استفاده از همه ظرفیت‌ها پیگیری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان با بررسی آمار و عملکرد حوزه‌های قضایی استان بر اهمیت صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز پرونده‌ها تاکید کرد و گفت و با توجه به تمرکز مراجع نظارتی و ارزیابی قوه قضائیه بر سیستم‌ها و سامانه ها، نکات مهمی در خصوص بهبود آمار و عملکرد حوزه‌های قضایی استان ارائه نمود.



در پایان از زحمات مدیران و دادستان‌های آذربایجان‌غربی با اهدای لوح قدردانی شد