اسامی داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال مردان در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،داوران بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال در فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
جمعه ۱۴ آذرماه
پالایش نفت شازند - جوادالائمه شهرکرد
داوران: مرتضی شعبانی، شاهین عباسی، آرمین ابراهیمی، مصطفی پارسافر و محمد نوروزی ناظر: علیرضا رجبی
گیتیپسند اصفهان- پردیس قزوین
داوران: مهدی طاهری، طه درخشانفرد، سیدناصر کاظمی و مجید کریمیان و رضا ملکی ناظر: محمد فرحی
مس سونگون ورزقان - پالایش نفت اصفهان
داوران: وحید سلیمانی، حمیدرضا قدسی راغب، بهادر نظری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمیراد
عرشیا آذربایجان شهرقدس- بهشتی سازه گرگان
داوران: علی حفیظی، یوسف رفیع زاده، ارسلان میرزاده، امیرحسین پنده و میلاد خانجانی ناظر: عبدالکريم سیستانی
فولاد زرند ایرانیان- شهرداری ساوه
داوران: فرزین صالح، اسماعیل نعمتی، مهدی ابراهیمی، محمود طحان و مسعود مقتدری ناظر: فرهاد حسینیان
سنایچ ساوه- گهرزمین سیرجان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، علی احمدی، محسن لطفیزاده و رامین عاشری و محمدرضا علیپور ناظر: بهمن غفاری
پالایش نفت بندرعباس- فولاد هرمزگان
داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، محمد شرونی، محسن وحدانی و حمید محمدرضایی ناظر: احمد جباری