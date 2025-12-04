پخش زنده
معاون استاندار کرمان گفت: همه دستگاههای مربوط موظف هستند مسیر ثبت جهانی را با جدیت و هماهنگی کامل پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان سیدمصطفی آیتاللهی موسوی در جلسه بررسی وضع ثبت جهانی بخشهای تاریخی کرمان گفت: تحقق شعار «کرمان بر فراز» و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» بدون مرمت آثار تاریخی، احیای بافت کهن و ثبت جهانی ظرفیتهای منحصربهفرد شهر ممکن نیست.
در این جلسه که مدیران میراث فرهنگی نیز حضور داشتند، موضوع پیشنهاد اولیه ثبت محور تاریخی–فرهنگی بازار کرمان در سال ۱۳۹۷ با وسعت ۵۰۰ هکتار مطرح شد که بر اساس معیارهای یونسکو از جمله یکپارچگی کالبدی، انسجام فضایی و حفظ اصالت، بخشهایی از بافت تاریخی کرمان از این نظر دچار ضعف بوده و در ثبت جهانی کل بافت مشکلاتی وجود داشت که نیازمند مرمت برخی آثار و ثبت چند بنای اصلی مسیر است
همچنین محدوده ۷۰ هکتاری بازار کرمان منسجمترین بخش تاریخی شهر بوده؛ محدودهای که ۸۰ درصد آثار تاریخی مهم در آن قرار دارد و ساختار اصیل شمالی–جنوبی و شرقی–غربی بازار همچنان دستنخورده باقی مانده است و از مجموع سه کیلومتر طول تاریخی بازار، دو کیلومتر آن بهصورت سالم باقی مانده و ظرفیت اصلی پرونده ثبت جهانی را تشکیل میدهد.
شایان ذکر است، به گفته مدیران میراث فرهنگی با توجه به این ارزیابیها، ضروری است عنوان «شهر تاریخی قاجاری کرمان» برای طی مراحل قانونی به وزارتخانه اعلام شود و همزمان پرونده ثبت جهانی مسیر فرهنگی بازار کرمان با تمرکز بر محدودههای منسجم موجود تهیه و پیگیری شود.