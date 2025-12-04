به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس زندان نهاوند گفت: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زندان، متناسب با نیاز بازار کار، موجب کاهش بزه اجتماعی و دیگر جرائم مشهود در جامعه شده است.

روزبهانی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۲۰۰ نفر از زندانیان این شهرستان موفق به فراگیری مهارت‌های فنی وحر فه‌ای می‌شوند افزود: آنها بعضا با دستور دادستان به عنوان زندانی رای باز به واحد‌های تولیدی وصنعتی معرفی و آنجا مشغول به کار می‌شوند.

او تاکید کرد: آنها در رشته‌ای خیاطی، صنایع دستی، تعمیرات لوازم خانگی، جوشکاری وکارگر ساده به واحد‌های تولیدی معرفی می‌شوند.

این موضوع موجب شده که میزان جرائم در نهاوند ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش داشته باشد.