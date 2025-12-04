به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

، سردار «حمیدرضا اشراق» در جلسه کمیسیون پشتیبانی فراجا پیرامون بررسی مشکلات و نیازمندی‌های فرماندهی انتظامی استان همدان با قدردانی از زحمات شبانه روزی فرمانده و کارکنان پلیس استان گفت:کارکنان انتظامی از مصادیق واقعی مجاهدین فی سبیل الله هستند که درراه آرامش مردم همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا امنیت مطلوبی را برای مردم فراهم کنند.

وی در ادامه افزود:بحمدالله در مجموعه انتظامی استان همدان فرماندهان، مسئولان و کارکنان بسیار با انگیزه، با نشاط و با روحیه مشغول انجام امور وماموریت‌های محوله هستند و در خدمت رسانی به مردم عزیز این دیار بسیار اهتمام دارند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد:همه ما بایستی روحیه جهادی داشته باشیم و با کم‌ترین امکانات بتوانیم بیشترین بازدهی را داشته و قادر باشیم که آن چه را که داریم را به بهترین شکل استفاده و مدیریت کنیم و آن را در یک مسیر صحیح قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت احداث منازل سازمانی گفت:امروز ساخت منازل سازمانی برای ما از ۲ جهت دارای اهمیت است که یکی به خاطر انتقالات و جابه جایی کارکنان انتظامی است که در صورت فراهم بودن منزل سازمانی بعد از جابه جایی فرد آرامش لازم را برای ادامه خدمت خواهد داشت و دومین مورد به این علت است که کارکنان جدید استخدام می‌توانند در ابتدای خدمت از منازل سازمانی تا چند سال بهره‌مند شوند تا بعد از این مدت بتوانند با استفاده از این ظرفیت صاحب منزل شوند.

سردار اشراق افزود:مجموعه انتظامی تا به امروز فقط ۷ تا ۸ درصد منزل سازمانی در کشور ایجاد کرده که ان شاء الله با هدف گذاری جدید و ساخت ۱۰۰ هزار واحد در آینده این عدد به ۵۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت:اگر ما بتوانیم ۱۰۰ هزار واحد سازمانی را در کشور احداث کنیم کار بسیار بزرگی انجام داده‌ایم و یک نگرانی جدی را از ذهن کارکنان دور خواهیم کرد و در این راستا بایستی به ظرفیت‌های سازمان اتکاء کنیم تا در این مسیر گام مهم و بزرگی را برداشته و موجب خوشحالی کارکنان عزیز انتظامی شویم.

معاون هماهنگ کننده فراجا در ادامه گفت:یکی دیگر از کار‌های مهم در استان بحث پیگیری زمین است که باید به جدیت پیگیری شود و حتما باید بعد از اخذ زمین مالکیت زمین را نیز تثبیت کنید تا این زمین برای شما ایجاد سرمایه کند.

سردار اشراق در ادامه با تاکید بر امر آموزش وانضباط گفت: آموزش بایستی میدانی شود و در مرکز استان بایستی حتما یک مرکز آموزش راه اندازی و در آن مکان آموزش‌ها با ایجاد وضعیت، مهارت محور شود.

معاون هماهنگ کننده فراجا در خاتمه گفت:مسئله انضباط در فراجا برای اینکه با مردم ارتباط داریم بسیار مهم است و، چون ما نماینده نظام مقدس اسلامی هستیم تمام رفتار، گفتار و برخورد ما نشان اقتدار پلیس است و باید این موضوع مهم در اولویت کار‌ها و امورات قرار داشته باشد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه سردار حسین نجفی، فرمانده انتظامی استان هم درسخنانی گزارشی از اقدامات انتظامی استان در حوزه‌های مختلف و به ویژه در حوزه عمرانی و احداث منازل سازمانی در استان پرداخت.