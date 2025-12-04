پخش زنده
امروز: -
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ با رمز یا زهرا (س) همزمان با سراسر کشور در پادگان شهید امینی مهاباد برگزار و بسیجیان با تاکتیکهای جنگ ترکیبی آشنا و روشهای تأمین امنیت را مرور کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این رزمایش مسئول دفتر نماندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد با بیان اینکه بسیجیان همواره برای دفاع از میهن و مقابله با تهدیدات آماده هستند گفت: امروز انسجام داخلی و وحدت مردم، بزرگترین سلاح در برابر دشمنان است و بسیجیان جان برکف آمدهاند تا بگویند برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی آمادهاند و توطئههای دشمنان را با پاسخهای کوبنده، نقش بر آب میکنند.
فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد هم گفت: بسیجیان سلحشور با لبیک به ندای رهبری و داوطلبانه در عرصههای مختلف حضور دارند و شایستهترین خدمات را به مردم ارائه میکنند.
سردار اکبر نوروزی افزود: هر مکان و زمانی که بحث دفاع از حریم ولایت و میهن اسلامی باشد. بسیجیان، بی ادعا آماده رزم و نقش آفرینی هستند.
معاون هماهنگ کننده سپاه مهاباد هم در این رزمایش گفت: هدف اصلی این رزمایش حفظ انسجام و آمادگی بسیجیان و آشنایی آنها با آخرین تاکتیکهای جنگ ترکیبی دشمن و نحوه مقابله با آن است.
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی، فردا هم در همه شهرستانهای آذربایجانغربی برگزار میشود.