رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های نوآورانه، ۸۰۰ هکتار زمین به ناحیه نوآوری این دانشگاه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی اسدی در تشریح ابعاد ناحیه نوآوری این پارک، گفت: در این ناحیه تمامی بازیگران اصلی زیست بوم فناوری، اعم از بخش دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر مستقر می‌شوند.

وی توضیح داد: تمام افرادی که به‌نوعی می‌توانند در خلق فناوری و نوآوری نقش‌آفرین باشند، در این ناحیه کنار هم قرار می‌گیرند. آنچه امروز در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رخ می‌دهد، مبتنی بر حمایت‌های دولت و ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان است، در حالی که خارج از پارک نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی وجود دارد که توسط خود شرکت‌ها و بخش خصوصی ایجاد شده است.

اسدی افزود: اگر این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی، دانشگاه، دولت، صنعت و تمامی کنشگران اصلی حوزه علم و فناوری در یک ساختار واحد و در کنار یکدیگر تجمیع شوند، اثرگذاری آنها به‌مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ایجاد ناحیه نوآوری را راه‌حل یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیست‌بوم فناوری دانست، چرا که روند جهانی توسعه پارک‌های علم و فناوری به سمت شکل‌گیری ناحیه‌های نوآوری حرکت کرده است.

اسدی تاکید کرد: در روند تکاملی پارک‌های علم و فناوری، از مرحله پارک صرف عبور کرده‌ایم و به ناحیه نوآوری رسیده‌ایم و ناحیه نوآوری محلی است که تمام بازیگران اصلی زیست‌بوم، با تمامی امکانات و خدمات لازم، در آن مستقر می‌شوند. حتی خدمات شهری و مدیریت محلی نیز در این ناحیه برای حمایت از شرکت‌ها، دانشجویان و ساکنان منطقه ارائه می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: شهرداران منطقه‌ای و سایر نهاد‌های محلی که در ناحیه نوآوری قرار می‌گیرند، خدمات ویژه‌ای جهت توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری ارائه خواهند داد.

اسدی تاکید کرد: هدف از شکل‌گیری ناحیه نوآوری فراهم‌سازی فضایی یکپارچه است تا با هم‌افزایی بین بازیگران مختلف، روند توسعه فناوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها تسریع شود.

اسدی در تشریح محدوده ناحیه نوآوری دانشگاه، گفت: ناحیه نوآوری که برای دانشگاه تهران تعریف شده، مساحتی حدود ۸۰۰ هکتار را شامل می‌شود. این محدوده از جنوب، از خیابان انقلاب آغاز می‌شود و تا بزرگراه حکیم در شمال امتداد می‌یابد. از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می‌شود و تا بزرگراه مدرس در شرق ادامه پیدا می‌کند؛ به‌این‌ترتیب مجموعاً حدود ۸۰۰ هکتار را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در حال نهایی‌سازی اساسنامه، آیین‌نامه و سایر اسناد حاکمیتی این ناحیه با همکاری وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تأکید کرد: هدف این است که این ناحیه به صورت عملیاتی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان آماده شود و زمینه توسعه کمّی و کیفی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این محدوده فراهم شود.