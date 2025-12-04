پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی با حضور در سبزهمیدان زنجان، از مراحل پایانی بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری کشور بازدید کرد؛ طرحی که پس از سه دهه انتظار، اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه با حضور در سبزهمیدان زنجان، از روند تکمیل این پروژه مهم بازآفرینی شهری دیدن کرد.
طرح سبزهمیدان، با وسعت هفت هکتار، یکی از بزرگترین طرحهای بازآفرینی در کشور محسوب میشود که پس از سالها انتظار، وارد مرحله نهایی بهرهبرداری شده است.
این طرح با همکاری شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری زنجان و شورای اسلامی شهر پیش رفته و بخش شمالی آن اکنون مراحل پایانی خود را طی میکند.
هدف طرح، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهسازی فضاهای شهری در هسته تاریخی زنجان عنوان شده است.
سبزهمیدان به دلیل قرار گرفتن در کنار بازار تاریخی، مسجد جامع و مراکز صنایع دستی، همواره از نقاط مهم فرهنگی و اقتصادی شهر بوده است.
این محدوده از دوران صفوی تاکنون یکی از محورهای اصلی فعالیتهای تجاری و اجتماعی شهر شناخته میشده است.
طرح بازآفرینی سبزهمیدان نخستینبار در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و طی سه دهه با اصلاحات و مراحل اجرایی متعدد ادامه یافت.
این مجموعه با الهام از الگوی «باغ ایرانی» طراحی شده و اکنون بهعنوان بزرگترین سبزهمیدان کشور شناخته میشود.
هدف اصلی آن ایجاد محیطی پویا، ایمن و زیستپذیر برای شهروندان با مشارکت مستقیم مردم اعلام شده است.
با تکمیل این طرح، سبزهمیدان به نماد جدیدی از رویکرد نوین بازآفرینی شهری در زنجان تبدیل شده است.