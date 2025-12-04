پخش زنده
رئیس پلیس راه استان از اجرای طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش در محورهای مواصلاتی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی مولوی گفت: با توجه به افزایش تخلفات ناشی از پنهانسازی یا تغییر در ارقام پلاک وسایل نقلیه و بهمنظور ارتقای انضباط ترافیکی، طرح تشدید برخورد با پلاکهای مخدوش، ناخوانا و دستکاریشده در تمامی محورهای مواصلاتی در حال اجراست.
وی افزود: براساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس عمدًا شماره پلاک وسیله نقلیه را تغییر دهد، پلاک دیگری را جایگزین کند یا آن را مخدوش و پنهان کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان ادامه داد:با بهرهگیری از سامانههای هوشمند و خودروهای مجهز به دوربین پلاکخوان، شناسایی وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش با دقت بیشتری انجام میشود .