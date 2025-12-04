با حضور جمعی از مسئولان ملی، استانی و محلی ، ظرفیت‌های باغ ۲هزار هکتاری مکانیزه و هوشمند گردو و پسته در دشت زیدون پلدشت در حوزه اشتغال و صادرات بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از مسئولان ملی و استانی، از جمله اعضای فراکسیون کشاورزی و امور عشایری مجلس شورای اسلامی، فرمانداران ماکو و پلدشت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم منطقه آزاد و چالدران در مجلس، از طرح بزرگ باغ مکانیزه و هوشمند گردو و پسته در دشت زیدون پلدشت بازدید کردند.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرحهای نوین کشاورزی شمال آذربایجان‌غربی شناخته می‌شود.در این باغ مکانیزه که وسعتی بالغ بر دو هزار هکتار دارد، فناوری‌های هوشمند، سیستم‌های آبیاری مدرن و مدیریت یکپارچه منابع به کار گرفته شده تا الگویی تازه برای بهره‌برداری اصولی از زمین و آب ارائه شود.

هدف اصلی از اجرای این طرح توسعه پایدار منطقه از طریق افزایش فضای سبز، ارتقای امنیت غذایی، گسترش صادرات محصولات باغی و تقویت صنایع بسته‌بندی است.

در کنار جنبه‌های کشاورزی، این طرح ظرفیت اشتغال‌زایی گسترده‌ای برای اهالی منطقه فراهم کرده است.

منطقه آزاد ماکو بزرگ‌ترین منطقه آزاد ایران است که با وسعتی بیش از ۵۰۰ هزار هکتار در شمال‌غرب کشور قرار دارد و به‌عنوان تنها دروازه زمینی ایران به اروپا شناخته می‌شود.