وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: عملیات ریلگذاری مسیر زنجان–قزوین به پایان رسیده و با تکمیل مراحل فنی و ایمنی، این مسیر تا پایان امسال برای جابهجایی بار و مسافر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرزانه صادق با حضور در ایستگاه راهآهن زنجان گفت: آغاز سفر استانی از بخش ریلی به دلیل نقش راهبردی راهآهن در توسعه کشور و اهمیت ویژه آن در زنجان بوده است و عملیات ریلگذاری مسیر زنجان–قزوین بهطور کامل پایان یافته است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در بازدید میدانی مجموعهای از بررسیهای فنی شامل بالاستریزی، ایمنسازی و الزامات تکنیکی انجام شده است. با دوخطهشدن مسیر و افزایش تعداد رام قطارها، تردد با حداکثر استاندارد ایمنی انجام خواهد شد. این پروژه که اجرای آن به دهههای گذشته بازمیگردد، در سالهای اخیر برای مدتی متوقف بود.
وی از تلاش استاندار، پیگیری نمایندگان استان و اقدامات راهآهن جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: اکنون ریلگذاری به نقطه پایان رسیده است.
نقش ملی و فراملی مسیر ریلی زنجان
وزیر راه و شهرسازی اهمیت این مسیر را فراتر از جنبه فنی دانست و تأکید کرد: با توجه به قرارگیری زنجان در کریدور شرق–غرب، این خط ریلی نقشی مؤثر در جابهجایی بار و مسافر و اتصال بخشهایی از جاده ابریشم تا دریای مدیترانه دارد.
وی با ابراز امیدواری از تکمیل مراحل نهایی، بهرهبرداری کامل از مسیر تا پایان سال گفت: دولت دکتر پزشکیان با رویکرد اتمام پروژههای نیمهتمام، تکمیل این مسیر را یکی از نمونههای مهم این سیاست میداند.
وزیر در پایان اعلام کرد: پس از این بازدید، بررسی طرحهای حوزه مسکن و سایر بخشها ادامه خواهد داشت و خبرهای امیدوارکنندهای برای مردم استان ارائه خواهد شد.
بنابر این گزارش امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه اتصال شهرک صنعتی اشراق زنجان به شبکه ریلی، به طول ۹ کیلومتر افتتاح و بهره برداری شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر یک روزه خود، از طرح نهضت ملی مسکن بازدید و با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بازدید خواهد کرد..
دیدار با خانواده شهید همکار وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر برنامههای این سفر خواهد بود.
فرزانه صادق در ادامه سفر، در جلسه بانوان موفق و نخبه استان حضور خواهد یافت و عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی استان شرکت خواهد کرد.
در این سفر علاوه بر اعلام پایان عملیات ریل گذاری دو خطه سازی راه آهن قزوین -زنجان، افتتاح متمرکز ۴ هزارو ۵۷۷ واحد طرح نهضت ملی مسکن شامل ۳هزار واحد روستایی و هزار و ۵۷۷ واحد شهری برگزار میشود.
همچنین کلنگزنی طرح های روبنایی این طرح، آغاز عملیات ۲۰ کیلومتر محور زنجان–تاکستان، عملیات بهسازی محور قیدار–ابهر، و کلنگزنی پل راهآهن قربلاغ و مسیر ارتباطی آن در دستور کار قرار دارد.