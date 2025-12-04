جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: شهدا مسیر نورانی را آغاز کردند که امروز وظیفه داریم آن را با همان روحیه ایمان، اخلاص و تکلیف‌مداری ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «قاسم رضایی» در اجلاسیه ۳۰۵ شهید فرماندهی انتظامی استان البرز با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مظلوم عرصه نظم و امنیت، تأکید کرد: مسیر دفاع و ایثارگری شهدا امروز نیز در مجموعه فرماندهی انتظامی استمرار دارد.

وی در این مراسم با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و عرض سلام به خانواده‌های معظم شهدا، گفت: خانواده‌های شهدا، پدران و مادران، همسران و فرزندان این عزیزان، صاحبان واقعی این مجالس‌اند و این محافل با دعوت معنوی شهدا شکل می‌گیرد.

سردار رضایی با تشکر از برگزارکنندگان اجلاسیه، افزود: فلسفه این‌گونه نشست‌ها، صرفاً یک تجمع نیست، بلکه زنده نگه داشتن مسیر ایثارگری و یادآوری اهداف و آرمان‌های شهداست؛ اینکه این جوانان مؤمن بر اساس وفای به عهد و تکلیف الهی به میدان رفتند و خانواده‌های آنان نیز با ایمان و آگاهی بدرقه‌شان کردند.

وی با اشاره به نقش محوری خانواده‌ها در همراهی مجاهدان عرصه امنیت، تصریح کرد: آنچه امروز در مرز‌ها و نقاط مختلف کشور دیده می‌شود، ادامه همان روحیه جهاد، فداکاری و مردمی بودن است. فرماندهی انتظامی نیز با شعار از مردم، برای مردم و در خدمت مردم، یکی از مؤثرترین ارکان آرامش در کشور محسوب می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی کشور با مرور بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیان کرد: شهدای استان البرز اعم از ۳۰۵ شهید انتظامی و پنج هزار و ۵۸۰ شهید استان آگاهانه قدم در راه دفاع از ارزش‌های الهی گذاشتند؛ همان مسیری که سیدالشهدا (ع) ترسیم کردند و انقلاب اسلامی امروز ادامه‌دهنده آن است.

وی افزود: شهدا برای دفاع از اسلام واقعی، حفظ ایران اسلامی، صیانت از وطن و پاسداری از ولایت فقیه جان خود را تقدیم کردند؛ آنان در برابر فتنه‌ها و تهدید‌های مختلف در شمال غرب، جنوب شرق، مرکز کشور و حتی همین کرج سینه سپر کردند و به فیض شهادت نائل شدند.

سردار رضایی با تأکید بر اینکه شهدا ناظر و شاهد بر رفتار امروز ما هستند، گفت: آنان از ما ادامه راه حقیقت را می‌خواهند؛ نه حسرت و اندوه، آنان رفتند تا اسلام و ایران قوی بماند و انقلاب اسلامی در مسیر تحقق اهداف جهانی خود پیش برود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین، خاطرنشان کرد: روحیه ایثار و احساس مسئولیت خانواده‌های شهدا در سال‌های نخست انقلاب مثال‌زدنی بود؛ خانواده‌هایی که اعزام به جبهه دلیل افتخار و شهادت مایه سربلندی آنان بود. امروز نیز همین نگاه الهی سبب شکل‌گیری این مجالس باعظمت و معنوی شده است.

وی تأکید کرد: حفظ آرمان‌های انقلاب، مراقبت از مسیر شهدا، پاسداری از ولایت فقیه و تلاش برای اعتلای ایران اسلامی، وظیفه امروز ماست و نیرو‌های انتظامی ادامه‌دهندگان حقیقی این مسیر نورانی‌اند.

سردار رضایی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه راه شهدا حقیقت زنده انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: شهدا مسیر نورانی را آغاز کردند که امروز وظیفه داریم آن را با همان روحیه ایمان، اخلاص و تکلیف‌مداری ادامه دهیم اگر امروز کشور در امنیت و اقتدار قرار دارد، حاصل خون پاک همین جوانانی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی به میدان رفتند.

وی افزود: مأموریت نیرو‌های انتظامی تنها یک وظیفه سازمانی نیست؛ بلکه یک رسالت الهی و مردمی است. همان‌گونه که شهدا برای حفظ ارزش‌ها به میدان آمدند، امروز کارکنان فراجا نیز با همان روحیه در دفاع از امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند و این جهاد خاموش، ادامه راه شهداست.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش زمانه و حساسیت شرایط امروز تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف با فتنه‌ها و جنگ‌های ترکیبی تلاش کرده‌اند، امنیت و انسجام ملی را هدف قرار دهند، اما بصیرت مردم، هدایت‌های رهبری انقلاب و فداکاری نیرو‌های مسلح به‌ویژه فرماندهی انتظامی، همه این توطئه‌ها را بی‌اثر کرده است.



وی ادامه داد: شهدای ما در شمال‌غرب، جنوب‌شرق، مرکز کشور و هر نقطه‌ای که امنیت مردم در خطر بوده، جان خود را سپر کرده‌اند. امروز نیز رزمندگان عرصه امنیت در مرز‌ها و شهر‌ها با همان روحیه ایستادگی در برابر تهدیدات حضور دارند و این استمرار همان مسیر عاشورایی است.

سردار رضایی با تأکید بر وظیفه سنگین نسل امروز گفت: راه شهدا با شعار حفظ نمی‌شود؛ با عمل، پایبندی به ارزش‌ها، خدمت صادقانه، ولایتمدداری و ایستادگی در برابر دشمنان انقلاب زنده می‌ماند. امروز، ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند مردانی است که مانند شهدا اهل اقدام، ایمان و جهاد باشند.

وی با اشاره به فلسفه برگزاری اجلاسیه‌های شهدا، افزود: این مراسم‌ها تنها یادبود گذشته نیست؛ بلکه نقشه راه آینده است. جامعه‌ای که فرهنگ ایثار را زنده نگه دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را متوقف کند. این جلسات به ما یادآوری می‌کند که شهدا چه خواسته‌ای داشتند و ما چه مسئولیتی در قبال آنان داریم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: ولایت‌مداری، حفاظت از امنیت اجتماعی، پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تلاش برای ایران قوی، مسیر اصلی مأموریت نیرو‌های انتظامی است. امروز ما سربازان ادامه‌دهنده راه شهدا هستیم و با توکل بر خدا و اطاعت از رهبری معظم انقلاب، این مسیر نورانی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن خانواده‌های معظم شهدا، اظهار داشت: پدران و مادران شهدا، همسران و فرزندان آنان، خوش آمدید. شما صاحبان اصلی این جایگاه و این مراسم هستید. خداوند به شما سرمایه‌ای عطا کرده که بسیاری از دیگران از آن محروم‌اند. این توفیق بزرگ، نتیجه پاکی، تربیت صحیح و ایمان راسخ است؛ تربیتی که ثمره آن مجاهدانی پاک‌باخته و خدمتگزاران صادق به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وی با اشاره به نقش برجسته انتظامی در حوادث و بحران‌ها افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، انتظامی در کنار مردم ایستاد و یکی از مؤثرترین سازمان‌هایی بود که احساس امنیت را به شکل ملموس بالا برد. مأموران ما شب و روز نشناختند و با اخلاص در صحنه ماندند.

سردار رضایی نمایش اجراشده در مراسم را بازتابی واقعی از زحمات کارکنان انتظامی دانست و گفت: این نمایش، صحنه‌سازی نبود؛ بلکه تصویری دقیق از مجاهدت‌های کارکنان انتظامی بود. مأموری که خانواده‌اش نیاز به کمک دارد، اما خدمت به مردم را بر هر چیز مقدم می‌داند، این فقط یک شعار نیست؛ واقعیت این سازمان است. سازمانی که خود را خدمتگزار مردم می‌داند و به همین دلیل، مردم نیز آن را از صمیم قلب دوست دارند.

وی با اشاره به جایگاه مردمی فراجا تصریح کرد: بزرگ‌ترین افتخار ما این است که حامیانی همچون ملت بزرگ ایران داریم. همین اعتماد و رضایت مردم، نعمتی الهی و بزرگ‌ترین پشتوانه مأموریت‌هاست.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: پروردگار متعال مسیر خدمت را برای مجموعه انتظامی هموار کرده و این انتخاب، نعمتی است که باید قدردان آن باشیم. نمی‌خواهم وقت عزیزان را بیش از این بگیرم؛ جلسه طولانی شده است.

سردار رضایی در پایان سخنان خود با طلب رحمت برای همه شهدای اسلام گفت: نثار شادی ارواح همه شهدای اسلام، از صدر اسلام تا امروز، به‌ویژه شهدای حاضر در این جمع فاخر و محترم، همچنین برای شادی روح امام بزرگوار انقلاب اسلامی و سلامتی و تداوم توفیقات مقام معظم رهبری این عزیز دل‌ها و قلب تپنده جهان اسلام و امید مستضعفان جهان و نیز برای تعجیل در ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، همه شما را به فاتحه و صلوات بر محمد و آل محمد دعوت می‌کنم.

گفتنی است، در پایان این مراسم ازتعدادی خانواده شهدا توسط جانشین فرمانده کل انتظامی تجلیل و از کتاب وصایای شهدا نظری، بکان و وکیلی با حضور خانواده آنان رونمایی شد.