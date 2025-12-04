به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر اجرایی این همایش بااشاره به اینکه این همایش باهدف ارج نهادن به مقام شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنها اجرا می‌شود گفت: دبیرستان سپاه استان در ۱۵ دوره از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۶ فعال بوده که دراین مدت ۹۰۰ فارغ التحصیل تربیت کرده و این تعداد ۲۴ نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

محمد خلیلی افزود: این همایش فرصتی بود تا دانش آموزان قدیمی این مدرسه درکنار هم با دوستان سفرکرده خود که نامشان در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است تجدید میثاق کنند.

محمود علائی موسس دبیرستان‌های سپاه دراین همایش گفت: مدارس سپاه درتربیت نسل متعهد انقلابی و بسیجی موفق بوده است.

در ادامه این همایش از خانواده‌های شهدای مدرسه سپاه آذربایجان‌غربی و اساتید و دانش آموخته‌های این مدرسه تجلیل شد.