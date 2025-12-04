پخش زنده
۵ سارق ساختمانهای نیمه ساز در شهرستان با اعتراف به ۳ فقره سرقت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای در حال ساخت در سطح شهرستان مبارکه، دستگیری عامل این سرقتها در دستور کار ماموران قرار گرفت.
سرهنگ مصطفی صادق زاده افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات در نهایت ۵ عامل و متهم اصلی این سرقتها را شناسایی و این افراد را در عملیاتی منسجم دستگیر کردند.
به گفته وی متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به ۳ فقره سرقت اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.