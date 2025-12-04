پخش زنده
همزمان با فرارسیدن سالروز وفات حضرتامالبنین (س)، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با حضور در منزل شهید یعقوب فرد سالارزهی، بر ضرورت تکریم خانوادههای ایثارگران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهدی امیدی، مشاور و نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران، در آستانه روز تکریم مادران و همسران شهدا، با مادر شهید یعقوب فرد سالارزهی در سیستان و بلوچستان دیدار کرد.
وی در این دیدار، نقش مادران شهدا در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی را بیبدیل دانست و بر ادای احترام همیشگی به مقام آنان تأکید کرد.
شهید سالارزهی، از شهدای اهل سنت استان، در حادثه تروریستی جاده خاش مجروح و پس از تحمل جراحات در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود.
امیدی با تجلیل از استقامت مادر شهید، رسیدگی مستمر به خانوادههای ایثارگران را وظیفهای ملی و دینی خواند.
وی در پایان این دیدار بر ادامه حمایت وزارت راه و شهرسازی از خانوادههای شهدا تأکید کرد.