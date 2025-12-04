پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بر ضرورت ورود دستگاههای قضائی، نظارتی و اجرایی برای حل مشکلات تولید تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین سفر رئیس کل دادگستری استان تهران به شهرک صنعتی صفادشت و دهک امروز با دو هدف اصلی، شامل پیگیری مصوبات سفر نخست و بررسی موانع و مشکلات جدید واحدهای تولیدی، انجام شد.
نخستین سفر علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به شهرک صنعتی صفادشت و دهک در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۲ و همزمان با برگزاری ششمین نشست اقتصاد مقاومتی انجام شده بود؛ نشستی که طی آن ۱۷ مصوبه در حوزه حمایت از صنعت و رفع چالشهای تولید تصویب شد. در سفر امروز، آخرین وضع اجرای این مصوبات و میزان پیشرفت اقدامات دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار میگیرد.
این سفر همچنین با هدف شناسایی و ارزیابی مشکلات جدید واحدهای تولیدی انجام میشود تا با احصای موانع تازه، راهکارهای رفع آنها نیز تدوین و به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.
در بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران که با همراهی افشین سهراب خان، رئیس منطقه یک و بازرس کل استان تهران، مسئولان قضائی، اجرایی، مدیران شهرک و جمعی از صنعتگران انجام شد، ۳ واحد تولیدی از جمله شرکت شعله پرتو درخشان و کارخانه لبنیات دوماس مورد بازدید قرار گرفت و مدیران این مجموعهها گزارشی از ظرفیت تولید، مشکلات و نیازهای خود ارائه دادند.
در ادامه القاصی رئیسکل دادگستری استان تهران با حضور در محل تازه احیا شده حلقه چاه آب که پیشتر به دلیل خشک شدن از مدار خارج شده بود و یکی از مصوبات جلسه قبل بود را بررسی کرد. بیش از سه سال بود پیگیری جابهجایی این چاه بینتیجه مانده بود ولی با دستور صریح رئیس کل دادگستری استان تهران ظرف یک هفته مجوز گرفت و کار حفر آن آغاز شد.
رئیسکل دادگستری پس از بازدید، بر ادامه روند تکمیل اقدامات مربوط به چاه دوم که مجوز آن نیز در روز بازدید صادر شده بود تأکید کرد و آن را یکی از ضرورتهای اساسی برای کاهش مشکلات تولید دانست.
در ادامه، القاصی بههمراه تیم همراه خود از بخشهایی از پروژه فاضلاب شهرک صنعتی صفادشت بازدید کرد؛ پروژهای که سالها به دلیل نبود اعتبارات و ناتوانی بخش خصوصی در بنبست قرار داشت. این طرح که شامل اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه جمعآوری و ایجاد بیش از ۹۰۰ انشعاب است، پس از ورود دستگاه قضائی و تفاهم با شهرداری وارد مرحله اجرا شده و اکنون در سه جبهه کاری آغاز شده است.
علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای قضائی، نظارتی و اجرایی برای حل مشکلات تولید، توضیحاتی درباره اقدامات انجامشده در شهرک صنعتی ارائه داد.
القاصی با اشاره به اینکه این بازدیدها با هدف شناسایی و رفع موانع واحدهایی انجام میشود که با چالشهای اساسی مواجه هستند، گفت: در جلسات قبلی با واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک، که یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی خصوصی کشور و دارای بخش مهمی از ظرفیت تولید ملی است حدود ۱۰ تا ۱۲ مشکل اولویتدار شناسایی و بررسی شد. این بررسیها با حضور صاحبان تولید و صنعت، دستگاههای نظارتی، خدماتی و مسئولان محلی صورت گرفت.
وی افزود: سه مسئله آب، برق و فاضلاب در صدر اولویتها قرار داشت. در حوزه آب، با توجه به خشک شدن یکی از چاههای مورد استفاده، درخواست جابهجایی و اضافه شدن چهار حلقه چاه جدید مطرح شده بود. با پیگیریهای لازم و همکاری مسئولان، پس از کارشناسیهای مربوطه، چاه جدید جابهجا و احیا شد و اکنون در حال بهرهبرداری است بهطوری که ۲۰ تا ۲۵ درصد از آب مورد نیاز شهرک از همین محل تأمین میشود. همچنین برای حفر یک چاه جدید دیگر نیز مجوز صادر شده و امروز قرار است عملیات آن آغاز شود.
رئیسکل دادگستری استان تهران در ادامه به موضوع فاضلاب شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: این شهرک که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد تولیدی فعال دارد، سالهاست با معضل رهاشدگی فاضلاب روبهرو بود. در جلسه قبل مقرر شد این مشکل از طریق تأمین منابع و اجرای شبکه فاضلاب رفع شود. با وجود مشکل تأمین اعتبار، شهردار این شهرستان طی قراردادی پذیرفتند که اجرای شبکه فاضلاب به طول حدود ۶۰ کیلومتر را ظرف دو سال انجام دهند.
القاصی افزود: عملیات اجرایی این پروژه هماکنون در سه جبهه مختلف شهرک آغاز شده است و یکی از همین جبههها محل بازدید امروز بود.
وی گفت: بیش از ۹۰۰ انشعاب در این خط فاضلاب پیشبینی شده است. این یک کار زیربنایی بسیار اساسی و مورد نیاز صاحبان تولید و صنعت است.
وی همچنین درباره احداث تصفیهخانه فاضلاب شهرک افزود: بهموازات اجرای شبکه فاضلاب، کار احداث تصفیهخانه نیز آغاز شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت آب، مدیریت مصرف و رفع مشکل دیرینه فاضلاب شهرک انجام میشود. قرار بر این است که بهرهبرداری از تصفیهخانه نیز توسط شهرداری و در قبال اجرای شبکه فاضلاب صورت گیرد. این پروژه علاوه بر تأمین بخشی از آب مورد نیاز شهرک صنعتی، امکان استفاده صحیح و بهینه از منابع را هم برای شهر و هم برای مجموعه شهرک فراهم میکند.
القاصی در پایان با اشاره به اهمیت این اقدامات گفت: این پروژهها از جمله کارهای اساسی و مهمی هستند که نقش بسیار مهمی در ارتقای عملکرد، بهبود وضعیت تولید و تقویت بنیه شهرک دارند. از سوی دیگر، نیازهای اساسی شامل برق، آب و فاضلاب تا حدود زیادی در حال رفع شدن است.
مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت افزود: سه مطالبه اصلی واحدهای صنعتی در سفر قبلی رئیسکل دادگستری تهران به نتیجه رسید.
رهگذر، مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت در این بازدید با اشاره به اینکه در جلسه قبلی رئیس کل دادگستری استان تهران به این شهرک صنعتی چند موضوع اساسی مطرح شد، گفت: یکی از مهمترین مشکلات، بحران کمبود آب در واحدهای صنعتی بود. ما درخواست جابهجایی یک حلقه چاه متعلق به خودمان را داشتیم که خشک شده بود و حدود سه سال برای انجام این کار پیگیری کرده بودیم، اما به نتیجه نمیرسید. رئیس کل دادگستری استان تهران در همان جلسه دستور اکید دادند که ظرف یک هفته مجوز صادر شود همین اتفاق هم افتاد و کار حفر چاه انجام شد. همانطور که امروز مشاهده کردید، این چاه وارد مدار شده و اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد آب مورد نیاز واحدهای شهرک را تأمین میکند.
رهگذر افزود: چاه دومی هم که درخواست جابهجایی آن را داده بودیم امروز مجوزش صادر شد و انشاءالله عملیات آن نیز آغاز میشود. ما در این شهرک حدود ۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ و تولیدی داریم که همگی با مشکل کمبود آب مواجه بودند و اکنون شاهد بهبود شرایط هستیم. امیدواریم با فعال شدن چاه جدید، این وضعیت باز هم بهتر شود.
مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت در ادامه به موضوع برق اشاره کرد و گفت: در زمان سفر قبلی، حدود یک سال بود که شرکت برق بهدلیل نبود زیرساخت، واگذاری یا افزایش انشعاب را در شهرک محدود کرده بود. با حضور مقامات قضائی و دستورات صادرشده، این مشکل با یک تفاهمنامه حل شد و پس از آن مشکل بیش از ۱۱۰ واحد صنعتی که درخواست انشعاب جدید یا افزایش آمپر داشتند رفع شد و این واحدها اکنون مشغول به کار هستند.
وی افزود: البته شهرک در حال توسعه است و همچنان نیاز به افزایش برق و ایجاد پست برق داریم. زمین این پست تأمین شده و هزینههای آن را نیز خود شهرک پرداخت کرده است. امیدواریم این پروژه هم هرچه سریعتر عملیاتی شود.
رهگذر در ادامه به معضل فاضلاب اشاره کرد و گفت: پروژه فاضلاب واقعاً ما را در یک بنبست قرار داده بود. پروژه بسیار بزرگ بود و اجرای آن از توان مجموعه خصوصی خارج بود. اما با ورود دستگاه قضائی، ارائه رهنمودها و همکاری شهرداری، این پروژه از بنبست خارج شد. برای صنعتگران بسیار خوشحالکننده است که امروز کار این پروژه آغاز شده و با همین روند مشکلات ما روزبهروز برطرف خواهد شد.
وی افزود: این سه موضوعی که اشاره کردم همگی از مصوبات سفر نخست القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران بودند که خوشبختانه بهبود پیدا کردند. پروژه تصفیهخانه و شبکه جمعآوری فاضلاب باید قبل از احداث شهرک اجرا میشد، اما این اتفاق در شهرکی با قدمت بیش از بیست سال انجام نشده بود. به همین دلیل در بنبست بودیم و اکنون خوشبختانه این موضوع در حال رفع شدن است.