رئیس جمهور در جمع مادران شهدای کهگیلویه و بویراحمد، همسران و مادران شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت وفاق به استان کهگیلویه و بویراحمد، ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ و هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) که در تقویم معنوی ملت ایران به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا شناخته می‌شود با جمعی از مادران و همسران معظم شهدای این استان دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت.

در این دیدار که در فضایی آکنده از معنویت، احترام و تکریم برگزار شد، رئیس‌جمهور با حضور بر سر سفره‌ی ضیافت ناهار با مادران شهدا، پای سخنان آنان نشست و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل، نیاز‌ها و شرایط معیشتی و درمانی آنان قرار گرفت.

پزشکیان در این نشست، با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، خانواده معظم شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان و تصریح کرد که امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری شماست و دولت وظیفه دارد مشکلات و مطالبات خانواده شهدا را پیگیری و رفع کند.