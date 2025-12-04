در پی انتشار اخباری مبنی بر بلوکه شدن دارایی‌های حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن توسط دولت عراق، بغداد این موضوع را تکذیب و در بیانیه‌ای اعلام کرد که فهرست منتشر شده در این خصوص، اصلاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری رسمی عراق (واع)، آنچه در روزنامه وابسته به وزارت دادگستری درباره مسدودسازی دارایی‌های حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله منتشر شده را تکذیب کرد.

کمیته مسدودسازی دارایی‌های گروه‌های تروریستی نیز در بیانیه توضیحی اعلام کرد: با توجه به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق منتشر شد و شامل مسدودسازی دارایی‌ها و اموال گروهی از اشخاص و نهادهای مرتبط با دو گروه داعش و القاعده بود.این تصمیم بر اساس درخواست دولت مالزی و با اتکا به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت تنظیم شده است.

در این بیانیه تأکید شده است که در فهرست منتشر شده، به‌اشتباه نام برخی جریان‌ها و نهادهایی آمده است که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های خشونت‌آمیز دو گروه یاد شده ندارند. دولت عراق تنها با درج نام گروه‌ها و افرادی موافقت کرده بود که به‌طور مستقیم با داعش و القاعده مرتبطند.

این کمیته در ادامه توضیح داده است که درج نام سایر گروه‌ها به‌دلیل انتشار فهرست پیش از ویرایش نهایی بوده و نسخه اصلاح‌شده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و نام جریان‌ها و اشخاص غیرمرتبط از فهرست حذف می‌شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع رسمی اعلام کردند عراق با تصمیم کمیته ویژه مسدودسازی اموال مرتبط با تروریسم، دارایی‌های مالی و اقتصادی حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را بلوکه کرده است.

همچنین دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی دستور داده است اشتباه رخ‌داده در فهرست مسدودسازی دارایی‌ها به‌سرعت بررسی و افراد مقصر مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

السودانی تأکید کرده است که موافقت عراق تنها شامل نام‌هایی بوده که پیوند مستقیم با دو گروه داعش و القاعده داشته‌اند و درج سایر نام‌ها ناشی از خطای اداری در انتشار فهرست پیش از ویرایش نهایی بوده است.