دولت عراق از تصمیم درج نام برخی گروه‌های مقاومت در فهرست تحریم‌های مالی عقب‌نشینی کرد. بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی اعلام کرده است که حذف بند‌های مربوط به این گروه‌ها از فهرست سال ۲۰۲۵، به علت مخالفت آمریکا امکان‌پذیر نبوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در این مکاتبه که به دبیرخانه هیئت وزیران ارسال شده، بانک مرکزی خواستار انتشار بیانیه‌ای فوری برای توضیح موضوع به افکار عمومی شده است. این اقدام به‌عنوان عقب‌نشینی دولت از اجرای طرح تحریم مالی گروه‌های مقاومت ارزیابی می‌شود.

پیش از این در طرح اصلی بانک مرکزی عراق آمده بود تحریم‌های مالی افزون بر گروه‌های تروریستی، شامل حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز می شود و بانک‌های عراقی حق همکاری با این نهاد‌ها که در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته اند را ندارند.

این موضع بانک مرکزی عراق امروز برای عراقی‌ها به منزله یک شوک بزرگ و اقدامی غافلگیرانه بود که بدنبال واکنش‌های زیاد رسانه‌ای، دولت مجبور شد این لیست را تغییر دهد و قرار دادن نام محور مقاومت در لیست تحریم‌ها را ناشی از سهل انگاری توصیف کند.

ماهنامه رسمی دولت عراق (الوقائع) پیشتر در شماره اخیر خود تصمیم مهمی را منتشر کرده بود که بر اساس آن، عراق به‌طور رسمی «حزب‌الله لبنان» و جنبش انصارالله یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و دستور به مسدودسازی دارایی‌های مالی آنها داده است.