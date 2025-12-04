به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ظهر امروز، یادواره ۱۷ شهید والامقام روستای گلیان (به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین(س) و روز تکریم از مادران و همسران شهدا) در مسجد امام حسین علیه السلام این روستا برگزار شد.

سخنران و مهمان ویژه این آیین، سردار اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه استان بود.

روستای گلیان، در بخش مرکزی شیروان واقع شده و مرکز دهستان گلیان است. جمعیت آن هم براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، ۵۹۸ نفر اعلام شده.