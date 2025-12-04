تاکید رئیس جمهور بر اجرای عدالت آموزشی در کشور
رئیس جمهور گفت: عدالت آموزشی یک حق بنیادین و یک استراتژی برای توسعه پایدار و انسجام ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، رئیس جمهور در نشست با فعالان توسعه عدالت آموزشی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: اگر اکنون در جامعه در حوزه آموزش مشکل داریم قطعا مقصر آن ما هستیم چرا که سیستم آموزشی ما به خوبی کار نکرد.
مسعود پزشکیان گفت: برای دورهای به خارج از کشور سفر کردم در آن سفر تصور میکردم اگه سیستم آموزشی ما به این صورت بود به شکل فوق العادی پیشرفت میکردیم.
پزشکیان با بیان اینکه در دورهای وقتی دانش آموز بودیم نمیدانستیم که چرا انشا مینوشتیم، گفت: نمی دانستیم مقدمه چیست، پروژه چست، مقاله چزست و این بچههایی را که الان تربیت میکنیم و نخبه نامگذاری میکنیم تک بعدی و پر مدعا هستند.
وی با اشاره به اینکه هر شخصی ظرفیتهای خاصی دارد، گفت: وقتی افراد مختلف در کنار هم قرار گرفتند و تیم نام گرفتند هیچ قدرتی حریف آنها نیست، هر چه قدر توانمندیها کنار هم قرار گیرند قدرت بیشتر و نواقص کمتر میشود.
رئیس جمهور افزود: ما نباید بگذاریم محرومیت وجود داشته باشد بدون شک باید راهکار را پیدا کنیم و راهکار عبور از بحران ها در خود ما است.
وی افزود: در دورهای دولت پول نمی داد، آستین بالا زدیم خانه بهداشت ساختیم، در مدت شش ماه ششصد خانه بهداشت ساختیم و سال بعد ۲۵۰ خانه بهداشت ساختیم .
پزشکیان افزود: نباید برای عبور از مشکلات منتظر پرداخت پول از سوی دولت باشیم مگر میشود هنوز هم مدرسه سنگی داشته باشیم.
وی گفت: من قبول ندارم که ما باید از کشورهای دیگر عقب بمونم، چرا باید بپذیرم که عقب بمونم، وقتی نپذیریم مجبور میشویم کار کنیم، چاره اندیشی کنیم و به قله مورد نظر برسیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زندگی مسیری برای رفتن و شدن است، گفت: باید مدرسه بسازیم، تجهیز و شیوه آموزش را استاندار کنیم. دانش آموزان توانمند زیادی داریم باید کمک کنیم این استعدادها را شکوفا کنیم.
پزشکیان خاطر نشان کرد: در کار دسته جمعی لذت خاصی وجود دارد، باید یادبگیریم که این تیم است که موفق میشود، قدرت تیم بالاست و این را بچه باید از هم اکنون یادبگیرند.
وی اضافه کرد: هر انسانی به اندازه ی قدرش، هستی به او کمک میکند، قدر ما به گفته رهبری الگو بودن، برتر بودن و الهام بخش بودن در منطقه است و معلمان باید این کار را در دستور کار قرار دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای رفع مشکلات باید صبر کنیم، عنوان کرد: ما کمک میکنیم فضاهای آموزشی توسعه یابد، آنها را تجهیز میکنیم و مطمئن باشید مشکلات را با کمک معلمان و مردم رفع میکنیم.