اقامه نماز جمعه فردا ۱۴ آذر به امامت آیت الله حسینی بوشهری در قم
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۱۴ آذر به امامت آیت الله حسینی بوشهری در مصلای قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید هاشم بوشهری اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبهها حجتالاسلام سلم آبادی ریاست دانشگاه فرهنگیان استان قم خواهند بود.
جمعیت هلال احمر (اجرای طرح پایش قند خون)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (پاسخگویی به ابهامات و سوالات طرح سهمیه بندی بنزین)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
این هفته غرفه گفتوگو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازیهای ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.
فیلم سینمایی صیاد بعد از فریضه نماز جمعه در مصلی اکران میشود.
مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.