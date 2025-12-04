معاون اجرایی ارتش وظیفه اصلی ارتش را پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: هرکس این لباس مقدس را به تن می‌کند، آماده فداکاری جان در این مسیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای ستاد ارتش که صبح امروز (پنجشنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به اهمیت زنده‌نگه‌داشتن یاد شهدا و با بیان اینکه انتقال حلقه فرهنگ و ارزش‌های شهدا از گذشته به آینده رسالت امروز ماست، اظهار داشت: امروز که خانواده‌های معظم شهدای ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در اینجا جمع شده‌اند، قرار است یاد شهدا را دوباره زنده کنیم و سالگرد‌ها را ان‌شاءالله با توفیق الهی برگزار کنیم تا بتوانیم حلقه ارزش را از گذشته تا امروز برای آینده و نسل‌های بعد منتقل کنیم.

امیر سرتیپ شیخ افزود: به تصویر شهدای جوان دیروزمان در جنگ تحمیلی نگاه کنید که نشان‌دهنده تسلسل گذشته با آینده این کشور است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نه‌فقط کشور، بلکه خاک و جغرافیای این سرزمین از گذشته در معرض تهدید دشمن بوده، اکنون نیز در معرض تهدید است و در آینده هم خواهد بود.

مدافعانی از گذشته دفاع کردند، امروز دفاع می‌کنند و در آینده نیز دفاع خواهند کرد تا نام کشور، میهن و ملت، عزت و شرف این سرزمین زنده بماند.

معاون اجرایی ارتش تأکید کرد: هر کسی که این لباس مقدس را به تن می‌کند، سوگند اولیه‌اش، سربازی‌اش، پایمردی و ایستادگی بر سر ارزش‌هاست. در زیباترین صحنه، جان خود را تقدیم می‌کند و به جمع شهدا می‌پیوندد.

وی در ادامه به جایگاه خانواده‌های شهدا پرداخت و گفت: پرداختن به صبر، استقامت، درد و رنج خانواده‌های معظم شهدا و تبیین این حوزه، کمتر از پرداختن به ارزش‌های رشادت‌های شهدا نیست. چه کسی می‌تواند مادر شهید را در صبرش، در تحمل دوری و از دست دادن فرزند ترسیم کند؟ همسر شهید و فرزند شهید را با همه ناملایمات زندگی و تغییرات فرهنگی به تصویر بکشد؟

چه زمانی می‌توان اینها را در کنار هم جمع کرد و در قالب کلامی مناسب ارائه داد؟ اگر خانواده‌های شهدا را به‌عنوان ارزش‌های اصیل و واقعیت‌های سخت جامعه می‌شناسیم، باید بپرسیم چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنند تا بتوانند این مسیر را ادامه دهند.

امیر شیخ با تجلیل از ایثارگری شهدا و صبر خانواده‌های آنان، بر لزوم پاسداشت و انتقال ارزش‌هایی که شهدا برای آن جان فدا کردند، تأکید کرد و افزود: جریان‌های فرهنگی معاصر در حال کمرنگ کردن این ارزش‌ها هستند.

معاون اجرایی ارتش ادامه داد: خانواده‌های معظم شهدا، ارزش دفاع از خاک، ناموس، ارزش‌ها، دین و وطن را درک کرده‌اند و عزیزان خود را در این راه تقدیم کرده‌اند تا جانان و ناموس و غیرت حفظ شود. ارتباطی ژرف بین این ارزش‌های گذشته و شرایط موجود کشور وجود دارد که گرچه گستردگی آن به اندازه یک کتاب است، اما همواره باید جامعه ما، به ویژه حوزه نظام، آن را درک کند.

وی با بیان اینکه جایگاه شهید در تمام دنیا مقدس است، افزود: شهید کسی است که جان خود را برای کشور و ارزش‌هایش هدیه می‌کند. جایگاه شهید و عظمت کاری که انجام داده، باید برای نسل آینده به‌عنوان الگو مطرح شود. متأسفانه جریانات فرهنگی حاکم بر دنیا، این ارزش‌ها را در کشور ما کم‌رنگ می‌کنند و این درد را تنها خانواده‌های شهدا به خوبی درک می‌کنند که کسی برای این ارزش‌ها جان داده، اما امروز همان ارزش‌ها در حال از دست رفتن است. تحمل این موضوع برای این خانواده‌ها بسیار سخت است.

امیر شیخ با اشاره به ایثارگری‌های مختلف شهدا، از جمله ورزشکارانی که به پرچم کشور عزیزمان ادای احترام می‌کنند و سربازان و ارتشیانی که در سخت‌ترین شرایط ایستادند، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باید موجب هوشیاری مسئولان شود تا بدانند حلقه اتصال با ارزش‌های بنیادین این کشور که برای آن جان داده شده چیست. فراموش نکنیم در چرخه زندگی، آنچه بر سر ما آمده، از دست‌دادنی‌هایی است که دشمن امروز برای سست کردن این ارزش‌ها انجام می‌دهد.

معاون اجرایی ارتش در ادامه گفت: برای نابودی یک تمدن کافی است به سه پایه آن ضربه بزنید. یکی از این پایه‌ها، مادری و نقش مادران شهدا در انتقال ارزش‌ها به نسل جدید است. مادران امروز، زمزمه فرهنگ، دین، غیرت و انسانیت را در گوش فرزندان خود تکرار می‌کنند و معلمان باید این زمزمه را تقویت کنند. تمدن‌ها با انفجار از بین نمی‌روند، بلکه با زمزمه‌های مخرب نابود می‌شوند. مراقب باشیم و بتوانیم وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: این رسالت خانواده بزرگ شهداست که با تمام مشکلات مقاومت کنند و همان‌گونه که گفتم، از والاترین واژه‌ها یعنی «صبوری» استفاده کنند و در مدار ارزش‌های خود بایستند تا شفاعت شهدا را در روز قیامت همراه داشته باشند. وقتی به دیدار این خانواده‌های عزیز می‌رویم، بی‌توقعی آنان به خاطر انجام تکلیف، انسان را به احساس کوچکی و عجز وادار می‌کند و وادار به تکریم و تسلیم می‌شود.

امیر شیخ با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه، گفت: خانواده‌های معظم شهدا بر سه محور اساسی خاطرات گذشته، ارزش‌ها و هویت ملی زندگی می‌کنند. این مدار ارزشی، خاطره شهید و ماهیت ایثار او را شکل می‌دهد. اگر اینها فراموش شود، غیرت ایرانی و هویت دینی از بین خواهد رفت؛ بنابراین، تحمل بار مسئولیت این سه ضلع بر دوش خانواده‌های شهداست. به ما نیز علم و آگاهی بدهید تا قدر شما عزیزان را بدانیم و از نور مبارک شهدا برای پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره بگیریم.

وی با تقدیر از ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های ارتشی، وظیفه اصلی ارتش را پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: هرکس این لباس مقدس را به تن می‌کند، آماده فداکاری جان در این مسیر است.

شهدای ما رفتند و زنده‌ها راه آنان را ادامه می‌دهند. دعا می‌کنیم در راه مأموریت خود موفق باشند و اگر ختم به شهادت شد، بی‌سعادت نباشند. ما قدردان خانواده‌های عزیز شهدا هستیم و امیدواریم خداوند به ما نیز توفیق دهد تا قدر شما را بدانیم و از مسیر نورانی شهدا بهره بگیریم.