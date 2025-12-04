به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: جلسه ستاد آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان با هدف حفظ سلامت عمومی و صیانت از صنعت طیور در فرمانداری تکاب برگزار شد.

محمدرضا صادقیان افزود: این نشست با حضور اعضای کارگروه و به ریاست فرماندار تکاب برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه بر ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه، رعایت دقیق ضوابط دامپزشکی توسط واحد‌های پرورش طیور و آمادگی کامل دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.

صادقیان گفت: در این نشست آخرین وضعیت بیماری در شهرستان بررسی و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش، مراقبت و واکسیناسیون ارائه شد. همچنین موضوعاتی از جمله افزایش نظارت بر واحد‌های تولیدی طیور، ساماندهی مرغداری‌های سنتی و اطلاع‌رسانی دقیق به بهره‌برداران مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پایش‌های مشترک در زیستگاه‌های آبی و خشکی حوزه استحفاظی به‌صورت مستمر ادامه دارد و تاکنون هیچ‌گونه تلفات یا رفتار غیرعادی در جمعیت پرندگان وحشی مشاهده نشده است.