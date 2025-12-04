پخش زنده
دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی استان مرکزی برای میزبانی از شهرآورد پایتخت آمادگی کامل دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی استان مرکزیبرای برگزاری منظم و ایمنِ دیدار شهرآورد پایتخت آمادگی کامل دارند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی با بیان این خبر گفت: پس از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس برای میزبانی اراک از این دیدار و موافقت شورای تأمین، همه اقدامات لازم در سطح استان برای میزبانی از شهرآورد پایتخت در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک انجام شد.
مهدی برنجزاده افزود: در دو جلسه شورای تأمین استان و سه جلسه کمیسیون امنیت ورزش، تمامی ابعاد برگزاری مسابقه بهصورت دقیق بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ و وظایف دستگاههای مرتبط ابلاغ و با جدیت پیگیری شده است.
برنجزاده با اشاره به تجربه موفق استان در سال گذشته ابراز داشت: استان مرکزی پیشتر سه مسابقه مهم و حساس از جمله شهرآورد تهران، فینال سوپرجام و فینال جام حذفی را با کیفیت مناسب برگزار کرده که این سابقه، یکی از دلایل انتخاب اراک برای میزبانی این بازی مهم است.
برنجزاده افزود:
بهدلیل محدودیت ظرفیت ورزشگاه، ورود افراد بدون بلیت بهطور کامل ممنوع است؛
بلیتفروشی فقط بهصورت اینترنتی انجام میشود؛ بنابراین تماشاگران باید با بلیت الکترونیکی و استقرار در جایگاه درجشده وارد ورزشگاه شوند؛
شهروندان از خرید بلیت کاغذی و دستی بهدلیل احتمال جعل و سوءاستفاده خودداری کنند؛
دربهای ورزشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز مسابقه باز میشود و پس از تکمیل ظرفیت، ورود بهطور کامل متوقف خواهد شد؛
تماشاگران حداقل دو تا سه ساعت پیش از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور یابند تا با مشکلات ترافیکی و محدودیتهای ورود مواجه نشوند؛
در روز مسابقه، مسیرهای منتهی به ورزشگاه شامل بلوار ورزش و بلوار شهدای گمنام مسدود و تردد خودروها ممنوع خواهد بود؛
با توجه به نبود پارکینگ، از تماشاگران خواسته میشود از حملونقل عمومی برای مراجعه به ورزشگاه استفاده کنند تا با مشکلات ترافیکی مواجه نشوند؛
ورود وسایل اضافی از جمله بطری آب، قمقمه و اقلام قابل پرتاب ممنوع است؛
آبخوریهای ورزشگاه تجهیز شده و در صورت نیاز تنها همراه داشتن آب لیوانی مجاز است.
رعایت شئونات اسلامی و هنجارهای اجتماعی توسط تماشاگران الزامی است.