باران کیفیت هوای مشهد را به شرایط سالم بازگرداند و به طولانی‌ترین دوره آلودگی فسیلی در تاریخ این کلانشهر پایان داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بارندگی از عصر دیروز تا صبح امروز پس از ۲۶ روز آلودگی پیاپی ناشی از سوخت‌های فسیلی، هوای مشهد را در شرایط سالم برای تنفس شهروندان قرار داد.

سعید محمودی افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ نشانگر هوای «ناسالم» است، اما این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۸۶ گویای سالم بودن هوا برای شهروندان است ضمن اینکه این عدد همچنان در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه تداوم بارندگی می‌تواند موجب بهبود کیفیت هوا و کاهش بیشتر حجم آلاینده‌ها شود، ادامه داد: در حال حاضر کیفت هوا در تمامی ۲۳ ایستگاه سنجش نشان دهنده هوای سالم است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در روز‌های دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه می‌شود پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در روز‌های دارای هوای «آلوده» باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.