به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهدا جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر و رئیس عقیدتی سیاسی این فرماندهی با مادران شهیدان حسنعلی حداد و رضا رفیعی از شهدای دفاع مقدس فراجا دیدار و از آنان تجلیل کردند.

شهید حسنعلی حداد ۱۴ مهر ۱۳۶۳ در منطقه عملیاتی دیواندره و شهید رفیعی ۲۹ دی ماه ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی سردشت به شهادت رسیدند.