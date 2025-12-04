پخش زنده
دور دوم گروهی بیست و هفتمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ امروز در آلمان و هلند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۳۲ تیم در شهرهای دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار میشود و تیمها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی میشوند. تیمهای چهارم نیز برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت میکنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابتهای جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. برنامه مسابقات به این شرح است:
پنج شنبه ۱۳ آذر:
جام ریاست فدراسیون جهانی (برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ - تیمهای اول تا چهارم هر گروه برای ردههای مختلف انتخاب میشوند.)
گروه الف:
کرواسی ۳۸ - ۹ ایران (سالن ماسپورت در شهر دن بوش)
در تیم ایران مژگان قهرمانی با ۴ گل بهترین بازیکن بود.
تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد.
اروگوئه - پاراگوئه
گروه ب:
مصر - چین
کوبا - قزاقستان
دور دوم گروهی: (در هر گروه ۶ تیم حضور دارند و تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. نتایج تیمهای هم گروه در دور اول مجدد محاسبه شده است.)
گروه یک:
ژاپن ۲۷ - ۲۱ سوئیس
مجارستان ۳۴ - ۲۹ رومانی
دانمارک ۴۰ - ۲۶ سنگال
تیمهای دانمارک و مجارستان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای رومانی، سوئیس و ژاپن با ۲ امتیاز سوم تا پنجم هستند و تیم سنگال بدون امتیاز در رده ششم جای گرفت و عملا حذف شد.
گروه دو:
تیم آلمان با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مونته نگرو و صربستان با ۴ امتیاز دوم و سوم و اسپانیا و فارو با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند. تیم ایسلند بدون امتیاز ششم است.
گروه سه:
تیم فرانسه و هلند با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اتریش و لهستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم و تیمهای آرژانتین و تونس بدون امتیاز ردههای پنجم و ششم قرار دارند.
گروه چهار:
چک ۲۵ - ۲۸ آنگولا
برزیل ۳۲ - ۲۵ کره جنوبی
نروژ ۳۹ - ۲۶ سوئد
تیمهای نروژ و برزیل با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای آنگولا با ۴ و سوئد با ۲ امتیاز سوم و چهارم و چک و کره جنوبی بدون امتیاز پنجم و ششم هستند. بدین ترتیب تیمهای چک و کره جنوبی عملا حذف شدند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.
تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابتهای قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.
در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیمهای مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شدهاند.