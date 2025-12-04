به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. برنامه مسابقات به این شرح است:

پنج شنبه ۱۳ آذر:

جام ریاست فدراسیون جهانی (برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ - تیم‌های اول تا چهارم هر گروه برای رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند.)

گروه الف:

کرواسی ۳۸ - ۹ ایران (سالن ماسپورت در شهر دن بوش)

در تیم ایران مژگان قهرمانی با ۴ گل بهترین بازیکن بود.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد.

اروگوئه - پاراگوئه

گروه ب:

مصر - چین

کوبا - قزاقستان

دور دوم گروهی: (در هر گروه ۶ تیم حضور دارند و تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. نتایج تیم‌های هم گروه در دور اول مجدد محاسبه شده است.)

گروه یک:

ژاپن ۲۷ - ۲۱ سوئیس

مجارستان ۳۴ - ۲۹ رومانی

دانمارک ۴۰ - ۲۶ سنگال

تیم‌های دانمارک و مجارستان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های رومانی، سوئیس و ژاپن با ۲ امتیاز سوم تا پنجم هستند و تیم سنگال بدون امتیاز در رده ششم جای گرفت و عملا حذف شد.

گروه دو:

تیم آلمان با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مونته نگرو و صربستان با ۴ امتیاز دوم و سوم و اسپانیا و فارو با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند. تیم ایسلند بدون امتیاز ششم است.

گروه سه:

تیم فرانسه و هلند با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اتریش و لهستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم و تیم‌های آرژانتین و تونس بدون امتیاز رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.

گروه چهار:

چک ۲۵ - ۲۸ آنگولا

برزیل ۳۲ - ۲۵ کره جنوبی

نروژ ۳۹ - ۲۶ سوئد

تیم‌های نروژ و برزیل با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های آنگولا با ۴ و سوئد با ۲ امتیاز سوم و چهارم و چک و کره جنوبی بدون امتیاز پنجم و ششم هستند. بدین ترتیب تیم‌های چک و کره جنوبی عملا حذف شدند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.