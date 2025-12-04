پخش زنده
اجرای دقیق طرح کولبری سبب افزایش درآمد مرزنشینان، ایجاد اشتغال، رونق مبادلات، و تأمین بخشی از نیاز بازار خراسان جنوبی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان، در برنامه میز خبر صدا و سیمای استان با بیان اینکه اجرای دقیق طرح کولبری سبب افزایش درآمد مرزنشینان، ایجاد اشتغال، رونق مبادلات، و تأمین بخشی از نیاز بازار استان میشود گفت: نظارت کامل بر ورود کالاهای مشمول کولبری، رعایت چارچوبهای قانونی، و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، از الزامات اجرای دقیق طرح کولبری است که باید انجام دهیم.
کوهگرد افزود: گمرکات استان تمامی مراحل اجرایی را بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی پیش میبرد و آمادهایم این طرح را بهصورت روان و منظم اجرا کنیم و با همکاری نزدیک گمرک با سازمان صمت و استانداری برای اجرای بهتر طرح خبر داد.
به گفته وی بخش عمده بار اجرایی در مرحله پایانی بر عهده گمرک است و این اداره آمادگی دارد فرایندها را بدون تأخیر انجام دهد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز گفت: برخی کالاهایی که در سالهای گذشته امکان ثبت سفارش رسمی نداشتند از جمله بخشی از لوازم خانگی، هم اکنون از طریق کولبری وارد میشوند و این موضوع یکی از امتیازات مهم طرح کولبری برای مناطق مرزی است.
قریشی افزود: دولت برای حمایت از مرزنشینان، تخفیفهایی در حقوق ورودی و عوارض گمرکی در نظر گرفته که فشار اقتصادی بر خانوارهای مرزنشین را کاهش میدهد.