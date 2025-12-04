پخش زنده
با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کنترل آلایندههای هوا عملکرد مرکز معاینه فنی شوط ارزیابی و پایش می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط از پایش و نظارت بر عملکرد مرکز معاینه فنی این شهرستان با هدف بهبود فرآیند صدور گواهی معاینه فنی و ارتقای کیفیت کنترل آلایندههای هوا خبر داد.
وحید کاظمی با اعلام این خبر گفت: در این بازدید، صحت عملکرد تجهیزات و دستگاههای موجود بررسی و نکات لازم برای بهبود روند صدور گواهی معاینه فنی به مدیر مرکز اعلام شد.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال وقوع پدیده وارونگی دما، افزود: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی نقش مهمی در ارتقای کیفیت هوا، اطمینان از صحت عملکرد مراکز و افزایش دقت در فرآیند معاینه خودروها دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آلایندههای هوا از بخش حمل و نقل ناشی میشود، بیان داشت: با توجه به تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر سلامت عمومی شهروندان، نظارت بر صدور گواهیهای معاینه فنی خودروها بر اساس ضوابط ابلاغی به صورت مستمر و با جدیت دنبال خواهد شد