به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط از پایش و نظارت بر عملکرد مرکز معاینه فنی این شهرستان با هدف بهبود فرآیند صدور گواهی معاینه فنی و ارتقای کیفیت کنترل آلاینده‌های هوا خبر داد.

وحید کاظمی با اعلام این خبر گفت: در این بازدید، صحت عملکرد تجهیزات و دستگاه‌های موجود بررسی و نکات لازم برای بهبود روند صدور گواهی معاینه فنی به مدیر مرکز اعلام شد.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال وقوع پدیده وارونگی دما، افزود: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی نقش مهمی در ارتقای کیفیت هوا، اطمینان از صحت عملکرد مراکز و افزایش دقت در فرآیند معاینه خودرو‌ها دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آلاینده‌های هوا از بخش حمل و نقل ناشی می‌شود، بیان داشت: با توجه به تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر سلامت عمومی شهروندان، نظارت بر صدور گواهی‌های معاینه فنی خودرو‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی به صورت مستمر و با جدیت دنبال خواهد شد