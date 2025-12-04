وزیر راه و شهرسازی، با خانواده‌های سه شهید دوران دفاع مقدس دیدار کرد و با اهدای لوح سپاس، از صبر، استقامت و ایثار آنان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سفر یک‌روزه به استان زنجان، در دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، از سه خانواده شهید داوود احمدی، حمید احمدی و احمد یوسفی تجلیل کرد.

در این دیدارها، وزیر راه و شهرسازی با اهدای لوح سپاس، بر نقش الهام‌بخش ایثار شهدا و جایگاه معنوی خانواده‌های آنان تأکید کرد.

وی خانواده‌های شهدای وزارت راه و شهرسازی را سرمایه‌ای ارزشمند برای این دستگاه و کشور دانست و حضور آنان را پشتوانه‌ای معنوی در استمرار مسیر شهیدان عنوان کرد.

براساس متن لوح سپاس تقدیمی، ایثار و شهادت این شهدا «سندی جاودانه بر ایمان، شجاعت و پایمردی ملت ایران» توصیف شده است؛ مسیری که یاد و خاطره آن در ذهن ملت ماندگار و چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.

در متن لوح همچنین از «صبر، ایثار و استقامت خانواده‌ها در پاسداری از ارزش‌های والای وطن و انقلاب اسلامی» قدردانی شده است.

این لوح سپاس با امضای فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به خانواده‌های معظم شهدا تقدیم شد.