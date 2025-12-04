به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ این کارگاه به منظور استفاده مؤثر از آب در بخش کشاورزی، با حضور رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و فرخ طایر او نماینده فائو در ایران برگزار شد.

این کارگاه به همت کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و به میزبانی استانداری آذربایجان‌غربی با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، ارائه برنامه‌های عملیاتی مشترک و بررسی نقش مدیریت بهینه منابع آب در روند احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد.

در این رویداد ضمن تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات انجام‌شده، بر لزوم ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک میان دولت ایران و سازمان فائو تأکید شد.

در پایان این کارگاه، شرکت کنندگان درباره روش‌های نوین کاهش مصرف آب، تقویت مشارکت کشاورزان و راهکار‌های افزایش تاب‌آوری اکوسیستم دریاچه ارومیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.