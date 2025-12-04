به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم گفت: این حادثه که در ساعت دوازده و ۲۵ دقیقه امروز رخ داد با تلاش آتش نشانان قشم پس از ۱۵ دقیقه، بدون تلفات جانی مهار شد.

نجم الدین فریدونی افزود: در این حادثه یک انبار ۱۰۰ متری به همراه کالا موجود از جمله کولر‌های گازی، وسایل بازی کودکان، لاستیک خودرو، لوازم خانگی در آتش سوخت.

وی گفت: خسارت مالی این حادثه حدود یک و نیم تا ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم علت حادثه را جوشکاری غیراصولی سقف انبار بدون رعایت موارد ایمنی و سرایت آتش ناشی از آن عنوان کرد.