علی علیزاده با حکم فرمانده سپاه علی بن ابیطالب استان قم به عنوان «دبیر یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان قم» معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در جلسهای با حضور سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب استان قم و داود شمس مسئول سازمان بسیج رسانه استان، علی علیزاده به عنوان «دبیر یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان قم» معرفی شد.
علیزاده، دبیری دورههای نهم و دهم جشنواره ابوذر، حدود ۲۵ سال سابقه فعالیت حرفهای رسانهای، تدریس دورههای خبرنگاری و سواد رسانه، برگزیده جشنوارههای رسانهای استانی و ملی، عضویت در هیئت اندیشه ورز و شورای بسیج رسانه استان قم را در کارنامه خود دارد و هم اکنون هم دبیر خبرگزاری حوزه است.
مهلت ارسال آثار بخش مردمی به یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان قم تا پانزدهم آذر تمدید شده است.