به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در جلسه‌ای با حضور سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب استان قم و داود شمس مسئول سازمان بسیج رسانه استان، علی علیزاده به عنوان «دبیر یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم» معرفی شد.

علیزاده، دبیری دوره‌های نهم و دهم جشنواره ابوذر، حدود ۲۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای، تدریس دوره‌های خبرنگاری و سواد رسانه، برگزیده جشنواره‌های رسانه‌ای استانی و ملی، عضویت در هیئت اندیشه ورز و شورای بسیج رسانه استان قم را در کارنامه خود دارد و هم اکنون هم دبیر خبرگزاری حوزه است.

مهلت ارسال آثار بخش مردمی به یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم تا پانزدهم آذر تمدید شده است.

مراسم اختتامیه دی ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.