استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
انجمنهای علمی محور تولید ایده و نوآوری هستند
استاندار آذربایجان شرقی گفت:انجمنهای علمی محور تولید ایده، خلاقیت و نوآوری هستند و باید در مدیریت استان نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه تبریز برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی دانشگاه تبریز گفت: در آستانه ۱۶ آذر که نماد جنبش دانشجویی و موتور محرکه تحولات علمی و اجتماعی کشور است افتخار میزبانی دانشجویان دانشگاه تبریز و بهویژه انجمنهای علمی دانشگاههای سراسر کشور را داریم.
وی ادامه داد: دانشگاه تبریز بهعنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور پس از دانشگاه تهران و با اتکا به پیشینه تمدنی ربع رشیدی که دارای ۷۵۰ سال تاریخ و قدمت است در حال فعالیت بوده و ربع رشیدی بهعنوان یکی از دانشگاههای نسل چهارم و پنجم در دنیا شناخته میشود و در استان به دنبال احیای آن هستیم.
وی با بیان اینکه دانشجویان ما در عرصههای علمی و سیاسی فرهیخته و پیشرو هستند گفت: جشنواره حرکت به عنوان یک گردهمایی بزرگ دانشجویان علمآور، بازتابدهنده خلاقیت و آیندهسازی جوانان دانشگاهی این سرزمین است. این جشنواره نمادی از حرکت علمی، فناورانه و نوآورانه بوده و نقشی مهم در زیستبوم علم و فناوری ایفا میکند و بهعنوان شاخصی برای سنجش کار تیمی، مسئولیتپذیری و حل مسئله مطرح است.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه جشنواره حرکت را بستری برای پرورش ایدههای نو دانست و افزود:از آغاز مسئولیت خود عزم جدی داشتهام که میان دانشگاه و صنعت پلی ایجاد کنیم تا از نقاط ضعف آغاز و به سمت بهبود حرکت کنیم و قانون تولید دانشبنیان نیز در همین مسیر نقشآفرین است.
سرمست با اشاره به پیوند دانشگاه و صنعت بیان کرد: در یک سال اخیر برنامه اتصال دانشگاهها به پروژههای استان را در اولویت قرار دادهایم. از سال گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض و منابع مالیاتی برای پژوهشها تخصیص دادهایم و برای ۶۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برنامهریزی شده است تا طرحهای دانشجویان نخبه، خلاق و اساتید علمی در تعامل با صنایع استان اجرا شود.
وی گفت: بیش از هر زمان دیگری کشور به مشارکت جوانان نیاز دارد. دانشجو کنشگر اصلی توسعه است و ما در مدیریت استان متعهد هستیم از هر فرد و هر ایدهای که قابلیت تجاریسازی دارد حمایت کنیم، از تسهیل صدور مجوزها گرفته تا فراهمسازی بسترهای اجرایی.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برای هر برنامه پیوست علمی و فرهنگی ارائه کنند تا از ظرفیت دانشگاهها بهرهمند شویم. همچنین حمایت ساختاری از انجمنهای علمی را ضروری میدانیم تا بهعنوان هستههای اولیه حرکتهای علمی مورد پشتیبانی کامل قرار گیرند.
گفتنی است هجدهمین دوره جشنواره ملی حرکت از ۱۰ آذر در دانشگاه تبریز با حضور ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین آغاز به کار کرده و آیین اختتامیه آن امروز برگزار شد بیش از ۱۱۰ دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره حرکت شرکت کردند.