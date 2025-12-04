فرایند تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن در سایت مهرگان مشهد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی رسماً شروع شد و نخستین واحد تکمیل‌شده به یکی از متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، آغاز تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در مهرگان مشهد، امروز با حضور وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی انجام شد.

داعی در جریان این برنامه، به تشریح آخرین وضعیت اجرایی پروژه پرداخت و اعلام کرد در این سایت حدود ۲۴۰۰ واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۶۰ درصد در حال ساخت است.

به گفته وی، دو پروژه شامل ۳۰۰ واحد به‌طور کامل تکمیل شده و انشعابات آب، برق و سایر تأسیسات موردنیاز آنها برقرار است.

متقاضیانی که کارت قسط دریافت کرده و تکمیل وجه را مطابق پیامک‌های سامانه انجام داده‌اند، از امروز امکان مراجعه برای تحویل واحد خود را دارند.

در همین چارچوب، نخستین واحد مسکونی با حضور تیم اجرایی به یکی از واجدان شرایط تحویل شد.

مدیرکل راه و شهرسازی از تکمیل مدرسه مجاور این واحدها خبر داد و افزود این مجموعه آموزشی آماده بهره‌برداری است.

وی همچنین از پیشرفت ۷۰ درصدی پارک عترت و تحویل زمین آن به شهرداری برای تکمیل عملیات خبر داد.

به‌منظور تأمین نیازهای روزمره ساکنان، واحدهای تجاری خرد نیز در منطقه راه‌اندازی شده است.

داعی ابراز امیدواری کرد با ادامه روند فعلی، بخش بیشتری از واحدها تا پایان سال در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که امور بانکی خود را به پایان رسانده‌اند.