امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۳- ۱۵:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آمریکا در ونزوئلا دنبال چیست؟!
آمریکا در ونزوئلا دنبال چیست؟!
۱۴۰۴-۰۹-۱۱
ماجرای یک پیام!
ماجرای یک پیام!
۱۴۰۴-۰۹-۱۰
کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی
کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی
۱۴۰۴-۰۹-۱۰
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۴۰۴-۰۹-۱۱
خبرهای مرتبط

زلنسکی در پاریس، گفت‌و‌گو‌های صلح در آمریکا و روسیه

واکنش مسکو به تهدید ناتو برای «حمله پیشدستانه» به روسیه

تلاطم اروپا و آمریکا بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، پوتین ، زلنسکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 