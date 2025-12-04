پخش زنده
برنامه مدیریت زیستبومی تالاب قوپیباباعلی با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای حفاظت، احیا و مدیریت یکپارچه این تالاب تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از برگزاری کارگاه نهایی تدوین برنامه مدیریت زیستبومی تالاب قوپیباباعلی خبر داد و گفت: تهیه برنامه مدیریت زیستبومی این تالاب با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای حفاظت، احیا و مدیریت یکپارچه، در قالب چهار نشست تخصصی دنبال شده است.
امید بنابی افزود: در این کارگاه چالشهای اصلی تالاب، تعیین برنامههای اولویتدار، تدوین پارامترهای پایشی و زونبندی تالاب با مشارکت دستگاههای اجرایی، کارشناسان ملی، ذینفعان محلی و سازمانهای مردمنهاد بررسی و نظرات کارشناسی برای تکمیل نسخه نهایی جمعبندی شد تا امکان اجرا و ارزیابی دقیق اقدامات مدیریتی فراهم شود.
وی تصریح کرد: تدوین نهایی این برنامه میتواند مسیر حفاظت بلندمدت تالاب قوپیباباعلی را روشن و زمینه اجرای اقدامات موثر در جهت پایداری زیستبوم آن را فراهم کند.
تاکنون علاوه بر تدوین برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه، سه برنامه مدیریت زیستبومی برای تالابهای کانیبرازان مهاباد، سولدوز نقده و نوروزلوی میاندوآب تهیه شده است.