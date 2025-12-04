مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل ادعا‌های مطرح شده علیه تمامیت ارضی ایران را محکوم کرد و گفت: جزایر سه‌گانه و میدان نفتی آرش، جزء لاینفک سرزمین ایران بوده، هست و خواهد بود و این حقیقت با هیچ بیانیه سیاسی تغییر نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: بیانیه اخیر نشست شورای همکاری خلیج فارس که حاوی ادعا‌های تکراری و بی‌اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و همچنین طرح مالکیت واهی بر میدان نفتی آرش است، بار دیگر نشان داد برخی دولت‌ها به جای تعامل منطقی و سازنده، مسیر تنش‌آفرینی و دنباله‌روی از سیاست‌های بیگانگان را برگزیده‌اند.

وی افزود: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و نیز میدان نفتی آرش، جزئی تخطی‌ناپذیر از قلمرو تاریخی جمهوری اسلامی ایران بوده و هرگونه ادعا درباره مالکیت آنها کذب و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

ولایتی تاکید کرد: با این حال، لازم است نکته‌ای را که تاکنون از بیان علنی آن خودداری کرده بودیم، با صراحت اعلام کنیم؛ امارات متحده عربی سال‌هاست که واقعیت‌های تأسف‌بار سیاست خارجی خود را از افکار عمومی پنهان کرده است. امروز که چهره واقعی سیاست‌های ماجراجویانه آنها آشکار شده، نمی‌توان در برابر این رفتار‌های مخرب سکوت کرد.

وی خاطرنشان کرد: از دولت بی‌مسئولیت و مداخله‌گر امارات باید پرسید، شما در یمن چه می‌کردید؟ چرا جزیره «سقطرا» را اشغال کردید؟ چگونه دست به انتقال گروهی از مردم بی‌دفاع سودان زده و آنان را به‌عنوان مزدور به جنگ یمن فرستادید؟ خون ده‌ها هزار مسلمان یمنی به‌واسطه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه شما بر زمین ریخته شد و پس از مقاومت قهرمانانه انصارالله، با شکست کامل مواجه شدید.

ولایتی مطرح کرد: آیا پاسخ می‌دهید که با همکاری چه کسانی، از جمله استعمار پیر انگلیس، نقشی اساسی در شکل‌گیری گروه‌های شورشی در سودان ایفا کردید؟ اقداماتی که پیامد آن، کشته شدن هزاران انسان بی‌گناه در این کشور بود و عملاً مسیر دخالت‌گری بی‌وقفه شما را در جهان اسلام نمایان کرد.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل یادآور شد: آنچه بیان شد تنها بخشی از اقدامات خلاف اصول اسلامی و تلاش برای پیشبرد اهداف قدرت‌های استعماری، به‌ویژه آمریکا و انگلیس است. این پرسش همچنان باقی است که امارات از سودان چه می‌خواهد و چرا در نگاه بسیاری از تحلیلگران، رفتار‌های شما شائبه تلاش برای ایجاد یک «امپراطوری فرامرزی» را ایجاد کرده است؛ ادعایی که اگر به آن باور نداریم، اما بی‌شک این سیاست‌های غلط موجب شکل‌گیری چنین گمانه‌زنی‌هایی شده و شما نیز پاسخی روشن به آن نمی‌دهید.

وی تاکید کرد: شورای همکاری خلیج فارس نیز باید بداند که همراهی با این ادعا‌های واهی، نه‌تنها کوچک‌ترین کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند، بلکه موجب رنجش و کدورت میان مردم ایران و این شورا خواهد شد. شایسته است اعضای شورا به‌جای تکرار مواضع نادرست و خوشایند دشمنان امت اسلامی، به مسائل واقعی جهان اسلام بپردازند و از نماینده امارات بپرسند که در یمن و سودان چه کرده و چه می‌کند.

ولایتی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفت‌و‌گو، حسن همجواری و همکاری واقعی منطقه‌ای تأکید کرده است؛ اما به‌صراحت اعلام می‌کند که در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی، تاریخ و حقوق مسلم ملت ایران با قاطعیت ایستادگی خواهد کرد

ولایتی در پایان گفت: جزایر سه‌گانه و میدان نفتی آرش، جزء لاینفک سرزمین ایران بوده، هست و خواهد بود و این حقیقت با هیچ بیانیه سیاسی تغییر نمی‌کند.