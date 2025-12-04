برگزاری انتخابات شوراهای مازندران به صورت کامل الکترونیکی
معاون سیاسی استاندار مازندران اعلام کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان، برای نخستین بار به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
سید امیر حسینیجو رئیس ستاد انتخابات شوراهای استان، امروز در جلسه منطقهای فرمانداران و بخشداران شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار که در فرمانداری قائمشهر برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: این جلسات با دستور استاندار و به هدف هماهنگی بین دستگاههای مرتبط آغاز شده و در سراسر استان ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به زمانبندی تشکیل نهادهای نظارتی افزود: پیشبینی میشود با شکلگیری هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر در آذرماه و هیئت اجرایی انتخابات شوراهای روستا در دیماه و سپس معرفی اعضای هیئتهای نظارت، حدود ۴۲۰۰ شعبه شهری و روستایی برای برگزاری انتخابات در استان فعال شوند. آمار دقیق پس از تشکیل هیئتهای اجرایی اعلام خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات مازندران، تأمین امنیت، سلامت و رقابت سالم و نیز مشارکت حداکثری مردم را از محورهای اصلی بحث در این جلسات منطقهای عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با حضور گسترده مردم، زمینه برای انتخاب افراد اصلح در حوزههای انتخابیه فراهم شود.
حسینیجو در پایان با تأکید بر نقش تاثیرگذار شوراهای شهری و روستایی در مدیریت محلی، گفت: حضور حداکثری مردم و انتخاب افراد شایسته، در آینده تصمیمات شهری و روستایی بسیار مهم و تعیینکننده خواهد بود.
این انتخابات در ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان مازندران برگزار خواهد شد.