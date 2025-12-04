یک کارگروه با حضور استانداران ۴ استان و کارشناسان دانشگاهی در مورد ساخت سد‌های ماندگان و خرسان برگزار شد.

لویه و بویراحمد ، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه با فعالان و کارشناسان زیست محیطی ضمن قدردانی از سخنان صریح و علمی حاضران گفت: ما وظیفه داریم حرف مردم را بشنویم و در سفر‌های استانی اگر قرار بود دیدگاه‌ها را نشنویم اساساً نیازی به این حضور نبود به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

جعفر قائم پناه افزود: نظرات شما درباره کارون، کوهرنگ و خرسان را با دقت شنیدم و واقعیت این است که من شخصاً شاهد کاهش محسوس آب در سرچشمه‌ها هستم و باید تصمیم‌ها بر پایه داده‌های علمی و با درنظرگرفتن پیامد‌های بلندمدت باشد.

وی با بیان اینکه محیط زیست کشور در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی دیده و نمی‌توان بدون ملاحظه علمی تصمیم‌گیری کرد ادامه داد: ما مسئولیم که از تبدیل اختلافات محلی به بحران‌های ملی جلوگیری کنیم و عدالت آبی و حفظ زاگرس باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بحث‌های سد‌های خرسان۳ و ماندگان گفت: با حضور استانداران استان‌های اصفهان، شهرکرد، یاسوج و خوزستان و همچنین دانشگاه‌های تهران و شهید مدرس مشهد که ذی نفع نیستند کارگروهی تشکیل و بررسی شود.

جعفر قائم پناه با بیان اینکه تحت هر شرایطی حق و حقوق محیط زیست برایم امری محوری و غیرقابل اغماض است افزود: هنوز مصوبه‌ای که اجرایی شدن یا نشدن چنین طرح هایی را قطعی کند تصویب نشده و کار هنوز در مرحله مطالعاتی است مگر می‌شود خلاف این کار را آغاز کنیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم مشکل آب کشور را حل کنیم راه حل، احداث پروژه‌های عظیم انتقال آب با حفر تونل‌های طولانی نیست و راه حل واقعی، اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی مدیریت در بخش کشاورزی است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت قرار نیست در مناطق محروم اقدام به ایجاد شالیزار کنیم در بسیاری از مناطق ظرفیت کشاورزی پایین و چنین طرح‌هایی هیچ توجیه اقتصادی ندارند.

قائم پناه افزود: هزینه انتقال یک مترمکعب آب به مرکز یک استان، معادل 6 یورو است و چه محصول کشاورزی می‌تواند چنین هزینه سرسام‌آوری را توجیه کند و به همین دلیل تمام تلاش می‌کنیم که گفت‌و‌گو را به سمت تمرکز زدایی جمعیتی هدایت کنیم.

وی با اشاره به اینگه صنعت هم باید به سواحل انتقال پیدا کند بیان داشت: از کل ۹۲ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال کشور، حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب به مصارف شرب و صنعت اختصاص دارد که سهم صنعت از این مقدار بسیار کم است و مشکل اصلی بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جریان نگرانی مردم هستیم گفت: در دولت و در مواجهه با مسائل محیط زیستی، حتی نسبت به رها شدن یک نایلون در جنگل حساسیت داشته‌ام.