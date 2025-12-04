پخش زنده
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به ظرفیت بالای تولید پساب در پایتخت، نسبت به استفاده ناچیز صنایع و شهرداری از این منبع پایدار هشدار داد و گفت: ادامه این روند میتواند روند فرونشست در تهران را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباسعلی مصرزاده» با اشاره به عقبماندگی جدی در استفاده از پساب توسط شهرداری تهران گفت: براساس تفاهمنامههای موجود، شهرداری باید تا پایان سال ۱۴۰۱ دستکم ۴۵ میلیون مترمکعب پساب مصرف میکرد، اما اکنون تنها حدود ۵ میلیون مترمکعب مصرف میکند. این تأخیر، بهویژه در داخل شهر تهران، میتواند پدیده فرونشست را تشدید کند و ضرورت دارد شهرداری سرعت توسعه و بهرهبرداری از پساب را افزایش دهد.
وی با اشاره به وضعیت صنایع اطراف تهران افزود: از میان ظرفیت سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب پساب تولیدی تهران ـ که تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید ـ تنها ۲۵ میلیون مترمکعب در بخش صنعت استفاده میشود. این میزان در مقایسه با نیاز صنایع بسیار ناچیز است.
ظرفیت جایگزینی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی صنایع
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران بیان کرد: بررسیها نشان میدهد صنایع باید حداقل ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آب مصرفی فعلی خود را که از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت میکنند، با پساب جایگزین کنند. این ظرفیت کاملاً وجود دارد و تأکید قوانین نیز بر همین موضوع است.
لزوم اقدام فوری برای مقابله با فرونشست و صیانت از منابع آب
مصرزاده با اشاره به چارچوبهای قانونی موجود گفت: در سالهای اخیر قوانین بسیار خوبی برای الزام صنایع و دستگاهها به استفاده از آبهای نامتعارف تدوین شده است؛ از جمله بند «ع» تبصره قانون بودجه ۱۴۰۲ و مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ برنامه هفتم توسعه که صراحتاً صنایع، شهرداریها و بخشهای کشاورزی را موظف کردهاند در صورت دسترسی به پساب، از برداشت آبهای متعارف خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: تهران ظرفیت بزرگی در تولید پساب دارد، اما استفاده از آن در سطحی بسیار کمتر از نیاز و تکلیف قانونی است. برای جلوگیری از تشدید فرونشست و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، لازم است شهرداری و صنایع هرچه سریعتر به این الزام قانونی عمل کنند.