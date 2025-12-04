به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی در این بازدید اجرای به‌موقع طرح ملی و راهبردی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی را حائز اهمیت دانست و گفت: اجرای این طرح عظیم، عرصه‌ای جدی برای بروز و ظهور توانمندی‌های فناورانه داخلی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات شریک قطری در این مخزن مشترک و ضرورت پیشبرد برنامه‌های فشارافزایی، افزود: تأمین اقلام و کالاهای راهبردی از سازندگان و تأمین‌کنندگان توانمند داخلی در اجرای بخش‌های مختلف از جمله عناصر کلیدی در تحقق اهداف این طرح محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، حمایت از صنایع بومی و افتخارات ملی را ضروری عنوان کرد و خط مشی توسعه همکاری‌های مشترک مبتنی بر تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز در طرح عظیم فشارافزایی را تشریح کرد.

دهقانی ‌در این بازدید، دستاوردهای مجموعه توربوکمپرسور نفت را نمادی از توانمندی فزاینده شرکت‌های ایرانی در سطوح مختلف صنعت نفت برشمرد و با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های صاحب فناوری داخلی گفت: در همین راستا در تمامی زمینه‌هایی که سازندگان داخلی به فناوری‌های پیشرفته دست یافته‌ و توانمندی پاسخگویی به نیازهای طرح را دارند، از توان داخل استفاده خواهد شد.