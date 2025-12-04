پخش زنده
مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بسته شدن یک مطب پزشکی غیرمجاز به دلیل ارائه خدمات درمانی از سوی فردی بدون صلاحیت علمی در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت یک مطب پزشکی غیر مجاز و ارائه خدمات درمانی از سوی فردی غیرمتخصص و بدون صلاحیت علمی در شهرستان رشت و تخلف وی در معاینه و فروش دارو به بیماران ، گروه بازرسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از این مطب بازدید و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کردند.
دکتر زهره تیموری با اشاره به اینکه بازرسان حوزه نظارت بر درمان دانشگاه در حال بازرسی و رصد فعالیت مراکز درمانی، موسسات و مطبها در گیلان هستند، افزود: شهروندان گیلانی در صورت مراجعه به مراکز درمانی بدون پروانه و یا افراد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ و یا مراجعه حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه استان اطلاع دهند.