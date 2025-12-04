به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت یک مطب پزشکی غیر مجاز و ارائه خدمات درمانی از سوی فردی غیرمتخصص و بدون صلاحیت علمی در شهرستان رشت و تخلف وی در معاینه و فروش دارو به بیماران ، گروه بازرسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از این مطب بازدید و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کردند.

دکتر زهره تیموری با اشاره به اینکه بازرسان حوزه نظارت بر درمان دانشگاه در حال بازرسی و رصد فعالیت مراکز درمانی، موسسات و مطب‌ها در گیلان هستند، افزود: شهروندان گیلانی در صورت مراجعه به مراکز درمانی بدون پروانه و یا افراد مشکوک موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ و یا مراجعه حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه استان اطلاع دهند.